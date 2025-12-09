Огірки перед консервацією необхідно ретельно промити й замочити у холодній воді

Мариновані огірки – звична частина святкового столу та популярна домашня заготівля. Проте не всі господині знають, як зберегти розсіл прозорим і привабливим. Головний секрет полягає у правильній підготовці овочів і грамотному складі маринаду. Детальніше про це пише ProstoWay.

Підготовка огірків

Огірки перед консервацією необхідно ретельно промити й замочити у холодній воді приблизно на дві години. Так овочі стануть більш пружними, що зменшить ризик помутніння розсолу під час зберігання.

Правильний маринад

Для основи маринаду у воді розчиняють сіль і цукор, після чого рідину доводять до кипіння. Орієнтовні пропорції: 200 г цукру та 35 г кам’яної солі. Коли маринад закипить, у нього додають оцет, приблизно 200 г і залишають варитися на слабкому вогні до п’яти хвилин. Така термічна обробка допомагає зберегти прозорість розсолу.

Що покласти у банки

Поки маринад доходить, у стерилізовані банки викладають листя смородини, хрону, зубчики часнику, парасольки кропу та кілька горошин духмяного перцю. Ці компоненти додають аромат і не впливають на прозорість розсолу.

Завершальний етап

Огірки щільно розкладають у банки та заливають гарячим маринадом. Після цього банки рекомендується простерилізувати приблизно 20 хвилин і закатати. Готові заготівлі ставлять догори дном, щоб кришка щільніше «схопилася» та забезпечила довший термін зберігання.