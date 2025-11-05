фото Unsplash

Існує кілька простих замінників, які допоможуть досягти того смакового ефекту

Коли за рецептом потрібна томатна паста, а її немає під рукою, це не проблема – існує кілька простих замінників, які допоможуть досягти смакового ефекту. News24 розповідає, чим можна замінити томатну пасту. Найкращі альтернативи Томатний сік. Чудовий замінник томатної пасти, але оскільки він менш насичений, то додавати його потрібно більше. Якщо не хочете, щоб страва була занадто рідкою, то сік можна трохи випарити на плиті, і після цього маса стане концентрованішою. Консервовані помідори. З таких томатів потрібно видалити шкірку та розім’яти їх вилкою. І хоча смак консервованих помідорів дещо інший, їх можна спробувати використати. Помідори. Найочевидніший варіант. Вони можуть бути як свіжими, так і замороженими. Також їх можна нарізати ножем або подрібнити у блендері.

