Рибний жульєн – це оригінальна альтернатива класичному варіанту з грибами та куркою. Страва виходить ніжною, соковитою та дуже ароматною, з тонким смаком риби та вершкового соусу. Вона чудово підходить як для святкового столу, так і для різноманіття в повсякденному меню.

Інгредієнти:

риба біла, філе – 400 г;

400 г; цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

1 шт.; вершки 15% – 120 мл;

120 мл; сметана 15% – 100 г;

100 г; сир твердий – 100 г;

100 г; олія соняшникова – 60 г;

60 г; борошно пшеничне – 2 ст. л.;

2 ст. л.; масло вершкове – 40 г;

40 г; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування:

Рибне філе слід добре промити, обсушити серветкою і нарізати на дрібні шматочки. Потім його обсмажують на частині рослинної олії до легкого золотистого кольору, приправляють сіллю та перцем, після чого подрібнюють виделкою до стану м’якої маси, пише Shuba.

Цибулю нарізають якнайдрібніше й пасерують на решті олії до прозорості та м’якості. У сотейнику окремо прогрівають вершки, додають до них обсмажену цибулю, сметану й спеції, перемішують і залишають охолонути.

У сковороді розтоплюють вершкове масло, поступово вводять борошно, постійно помішуючи до утворення однорідної маси. Після цього вливають вершково-сметанну суміш, доводять до закипання, а потім додають підготовлену рибу.

Отриману масу розкладають у порційні формочки, посипають сиром і запікають до рум’яної скоринки в духовці при 180 градусах близько 20 хвилин.