Якщо у вас залишилось картопляне пюре, з нього можна приготувати нову страву – картопляні оладки. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Картопля 1 кг Яйця 1 шт. Борошно пшеничне 1/3 скл. Цибуля ріпчаста ½ шт. Сир чедер 200 г Сіль ½ ч. л. Перець чорний мелений ¼ ч. л. Масло вершкове 100 г Сметана 20% за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Очистьте цибулю та подрібніть. Натріть сир.

Крок 2 У мисці середнього розміру змішайте 2 склянки картопляного пюре, яйце, борошно, цибулю, сир, сіль та перець. Тісто може бути липким, але має тримати форму. Якщо тісто дуже липке або розтікається, додайте ще борошна по столовій ложці за раз, поки не досягнете бажаної текстури.

Крок 3 Підготуйте посуд, в який будете викладати готові оладки. Для цього накрийте велику пласку тарілку кількома паперовими рушниками.

Крок 4 Розігрійте вершкове масло у великій сковороді на середньому вогні. Злегка змочіть руки, щоб картопляне тісто не прилипало. Наберіть столову ложку з гіркою тіста і сформуйте в руках оладки завтовшки 1 см. Смажте оладки по 3-4 хвилини з кожного боку, поки вони не підрум’яняться і не стануть хрусткими.