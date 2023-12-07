Цей корінь містить містить щонайменше 40 антиоксидантних сполук

Коли за вікном мете і термометр показує мінусові температури, хочеться частіше чаювати. Горнятко запашного, смачного чаю і зігріє, і настрій поліпшить. А якщо приготувати чай з імбиром, то організм отримає і чимало користі, бо цей корінь містить щонайменше 40 антиоксидантних сполук, які захищають клітини від пошкоджень небезпечними вільними радикалами. У багатьох культурах цей корінь використовують як лікувальний засіб.

Дієтолог-гастроентеролог Олег Швець виділив 11 корисних ефектів від споживання імбиру. «Дві чайні ложки імбиру містять всього чотири калорії. У корені імбиру небагато вітамінів і мінералів, але є чимало антиоксидантів, які допомагають захистити клітини від пошкоджень небезпечними вільними радикалами», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Чим корисний імбир?

Заважає розмножуватися мікроорганізмам. Певні хімічні сполуки у свіжому імбирі допомагають організму захиститися від бактерій, вірусів та інших інфекційних агентів. Вони добре зупиняють ріст бактерій, таких як кишкова паличка та шигела, а також можуть стримувати віруси, такі як RSV (респіраторно-синцитіальний вірус).

Зберігає здоров’я ротової порожнини. Активні сполуки в імбирі, які називаються гінгеролами, запобігають розвитку бактерій у ротовій порожнині. Ці бактерії можуть спричинити пародонтит, небезпечний інфекційно-запальний розлад ясен.

Посилює захист від різних захворювань. «Імбир багатий антиоксидантами – сполуками, які запобігають стресу та пошкодженню ДНК клітин організму. Вони допомагають боротися з такими хронічними захворюваннями, як високий кров’яний тиск, хворобами серця та легень, а також сприяють здоровому старінню», – твердить гастроентеролог.

Полегшує розлади травлення. Імбир може допомогти при хронічному порушенні травлення, або диспепсії. Вживання імбиру перед їдою сприятиме швидшому спорожненню, що запобігає важкості та тиску у шлунку після їди.

Заспокоює нудоту. Особливо під час вагітності. Він сприяє розчиненню та позбавляє від газів, які утворюються та накопичуються у кишківнику. Також імбир може допомогти впоратися з морською хворобою або нудотою, спричиненою хіміотерапією.

Заспокоює біль у м'язах. Він не зніме м’язовий біль одразу, але з часом він допоможе його суттєво послабити. У деяких дослідженнях люди з м’язовими болями після фізичних вправ, які споживали імбир, наступного дня відчували менший біль, ніж ті, хто його не приймав.

Полегшує симптоми артриту. Імбир має протизапальні властивості, зокрема, зменшує набряки. Він може бути особливо корисним у комплексному лікуванні симптомів як ревматоїдного артриту, так і остеоартриту. Полегшити біль та набряк можна як споживаючи імбир перорально, так і прикладаючи імбирний компрес чи пластир на шкіру.

«Навряд чи варто відмовлятися від основної терапії артриту, але вживання імбиру може сприяти зменшенню дозувань ліків та тривалості протизапальної терапії, яка потенційно може зумовити побічні реакції», – каже Олег Швець.

Стримує ріст раку. Результати деяких спостережень, каже гастроентеролог, демонструють, що біологічно активні молекули в імбирі можуть уповільнювати ріст окремих видів раку, таких як колоректальний рак, рак шлунка, яєчників, печінки, шкіри, молочної залози та простати. Однак для перевірки цього потрібно більше досліджень з належною методологією.

Може сприяти зниженню рівню цукру в крові. Одне нещодавнє невелике дослідження продемонструвало, що імбир допомагає організму краще використовувати інсулін. Варто продовжувати планувати і виконувати дослідження у цьому напрямку, аби переконатися, що імбир дійсно покращує рівень цукру в крові.

Полегшує менструальний біль. У дослідженнях жінки, які приймали 1500 міліграмів імбирного порошку один раз на день протягом 3 днів під час циклу, відчували менший біль, ніж жінки, які цього не робили.

Сприяє зниженню рівня холестерину. За результатами дослідження, щоденне споживання 5 грамів імбиру протягом 3 місяців сприяло достовірному зниженню рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності (які сприяють атеросклеротичному ураженню судин).

Кому з імбиром слід бути обережним?

У малих дозах імбир, каже гастроентеролог, майже не викликає побічних ефектів. Високі дози імбиру (більш як 5 грамів на день) збільшують їх ймовірність. Серед них – печія, розлад травлення та подразнення слизової оболонки ротової порожнини.

Крім того, імбир підвищує ризик кровотечі, що може бути небезпечно при порушенні згортання крові. А добавки з імбиром можуть взаємодіяти з розріджувачами крові та препаратами проти діабету та високого кров'яного тиску. Тому перед їх вживанням варто порадитися з лікарем.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.