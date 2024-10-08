Плоди шипшини - скарбника вітамінів та поживних речовин

Якщо ви вирушаєте в ліс , на прогулянку за межі міста чи у сільську місцевість, обов’ язково прихопіть з собою кошичок, торбинку чи пакет, аби при нагоді нарвати темно-червоних плодів шипшини, які дуже допоможуть вам у період осінніх інфекцій, для зміцнення імунітету, бо цілющий напій із них суттєво підвищує опірність організму до застуд, грипу, ГРВІ тощо. І збирати шипшину треба саме зараз, до настання холодів.

Гастроентерологиня-дієтологиня Наталія Ячмінська каже, що плоди шипшини є чемпіоном за вмістом вітаміну С. «Його у плодах шипшини в 10 разів більше, ніж у чорній смородині, і у 50 разів більше, ніж у лимоні. При чому, у висушених плодах вітамін С зберігається впродовж двох років. І 10-12 ягід спроможні задовольнити денну потребу людини в цьому вітаміні. Окрім вітаміну С, плоди шипшини багаті на вітамін А, В, Е, К, РР , а також залізо, кальцій, магній, фосфор, хром тощо. У них також багато різних антиоксидантів (катехіни, кверцетин, елагова кислота), які захищають клітини від пошкоджень та зменшують запальні процеси в організмі», – каже Наталія Ячмінська.

Лікувальні властивості шипшини

підвищує опірність організму інфекціям, що дуже важливо в осінньо-зимовий період,

має протизапальну дію,

знижує артеріальний тиск,

нормалізує рівень цукру і холестерину в крові,

підтримує міцність та еластичність судин, покращує кровообіг,

нормалізує травлення та покращує апетит,

сприяє виробленню жовчі та очищенню печінки від шлаків,

запобігає утворенню каменів у нирках,

виводить токсини,

очищає організм і сприяє схудненню,

покращує стан шкіри, усуває сухість і лущення, а також сприяє загоєнню дрібних ран і опіків,

гальмує процеси старіння.

Кому плоди шипшини протипоказані?

Для більшості людей шипшина не несе загрози, якщо знати міру. Утім, у декого може бути індивідуальна непереносимість. Ягоди шипшини протипоказані при гастритах, виразках шлунка і кишківника, підвищеній кислотності. Напій із шипшини збільшує згортання крові, тож його не можна вживати тим, хто страждає на серцеву недостатність і тромбофлебіт. Надмірне захоплення напоями з шипшини негативно впливає на функцію підшлункової залози. Оскільки шипшина здатна знижувати артеріальний тиск, то її обережністю слід вживати людям зі зниженим тиском.

«Включаючи напої, відвари на основі шипшини у свій раціон, слід пам’ятати про почуття міри. Дві склянки напою на день буде достатньо для дорослих і одна склянка – для дітей. Найкраще чаї з шипшини чергувати з іншими трав’яними чаями, скажімо, один день чай із шипшини, а наступного – ромашковий чи м’ятний», – каже лікар.

Наталія Ячмінська каже, що чаї із шипшини можна пити і курсами, попити деякий час і відмінити, потім знову пити. Чаї із шипшини – дуже корисні, але вживаючи їх, слід пам’ятати, що все добре, що в міру.

Що можна приготувати з плодів шипшини?

Із плодів шипшини з оздоровчою метою можна готувати чаї, відвари, настої, настоянки, сиропи, екстракти, киселі, компоти, морси. З них також готують джем, варення, вино, а замороженими кубики відвару протирають обличчя, вони тонізують шкіру та насичують вітамінами. Якщо хочете зберегти найбільше корисних речовин в шипшині, особливо, вітамін С, її бажано не піддавати термічній обробці, а просто запарити, заливши гарячою водою не більше 80 градусів та залишити на годину. У морси та компоти ягоди шипшини кладіть, коли знімете напій з плити, накривайте кришкою та нехай настоюється 3-4 години. Нині ділимося з вами трьома рецептами.

Чай із плодів шипшини

Інгредієнти:

плоди шипшини – 30 г

вода – 1 л

Спосіб приготування:

Плоди шипшини промити під проточною водою і покласти у скляний посуд. Закип’ятити воду, але не заливати плоди окропом, дати воді охолонути до 80 градусів, а тоді залити ягоди. Заварний чайник окутати рушником і залишити ягоди настоюватися на 8 годин, а ще краще на ніч.

Якщо готуєте чай порційно, то на 250 мл води слід брати 5-8 ягід (залежно від їх величини), якщо шипшина подріблена, то на 200-250 мл води - 1-2 ч. л .

Шипшиновий чай краще пити через трубочку, бо високий вміст вітаміну С згубно впливає на зубну емаль або після вживання чаю, сполоснути рот.

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Шипшинове варення

Інгредієнти:

свіжі плоди шипшини – 5 склянок

цукор – 1 кг

вода – 300 мл

Спосіб приготування:

Ягоди промити, очистити від плодоніжки і хвостика, розрізати навпіл і видалити кісточки. Їх можна і залишити, бо у них багато вітамінів, але у варенні вони будуть дуже твердими. Тоді ягоди знову добре промити, аби забрати ворсинки. З води і цукру зварити сироп, покласти в нього шипшину та варити 5 хвилин на маленькому вогні. Тоді зняти з вогню, накрити кришкою і залишити охолоджуватися при кімнатній температурі. Через 8 годин знову поставити на вогонь і поварити 5 хвилин. Через наступні 8 годин повторити процес. Загалом варити тричі по 5 хвилин. Готове варення розкласти у стерильні банки й закатати. Зберігати в холодному місці.

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Шипшинова настоянка

Інгредієнти:

плоди свіжої шипшини – 700 г

цукор – 12 ст. л

горілка – 0, 5 л

Спосіб приготування:

Ягоди шипшини ретельно помийте, обсушіть, покладіть у скляний посуд і засипте цукром. Закрийте кришкою і поставте у темне місце на 10 днів. Тоді влийте до цієї шипшини половину горілки, закрийте кришкою і залиште у темному місці ще на два тижні. Після цього акуратно процідіть рідину і поставте її в холодильник. Плоди, які залишилися в посудині, залийте залишками горілки, і залиште в темному місці. Через місяць добре процідіть обидва напої, змішайте їх і перелийте і підготовлений посуд. Шипшинова настоянка готова.