Не дивлячись на високу вартість, благодійники обрали якісні багатофункціональні ліжка від німецької компанії Tecfor Care

Благодійний фонд «24» планує передати Національному реабілітаційному центру Unbroken ще 72 ліжка та інше додаткове обладнання для відновлення наших воїнів. Це вже не перша благодійна акція – минулого року до лікарні доставили 53 функціональні лікарняні ліжка Купівля такого цінного для відновлення українських захисників обладнання стає можливою в тому числі завдяки глядачам 24 каналу, які активно допомагають у всіх зборах, а також завдяки меценатам. Цього разу до збору долучився підприємець і меценат Микола Кміть, переказавши на збір значну суму пожертви.

Як розповіли у фонді «24», усе медичне обладнання для реабілітаційного центру Unbroken замовили й придбали у німецької компанії Tecfor Care. Йдеться про 72 медичних ліжка ECOFIT S та багатофункціональні крісла Vitamo care chair.

Сучасне медичне ліжко Tecfor Care ECOFIT S оснащене чотирьохсекційним анатомічним ложем, яке дозволяє пацієнту легко налаштовувати зручне положення за допомогою пульта. Наявність травматологічної дуги дає людині змогу самостійно підтягуватися, а надійні бічні дерев'яні бар'єри захищають від випадкового падіння.

Також благодійники закупили багатофункціональні крісла, які поєднують функції процедурного крісла, транспортного засобу та місця для відпочинку пацієнта. Завдяки електричному регулюванню воно легко переводиться із сидячого положення у напівлежаче або повністю горизонтальне, що дозволяє проводити різні медичні процедури без додаткового переміщення пацієнта. Пацієнти отримують вищий рівень комфорту під час лікування, обстежень або тривалих процедур. Ергономічна конструкція та можливість індивідуального налаштування положення допомагають знизити втому й покращують самопочуття людей, які перебувають у кріслі тривалий час.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Придбане у Німеччині медобладнання для центру Unbroken. Фото фонду «24»

Окрім цього, вдалося придбати нові меблі для лікарняних палат – столи, тумбочки, а також зручні матраци для ліжок.

Найбільшу суму на закупівлю медобладнання пожертвував львівський бізнесмен і меценат – експрезидент IDS Group (води «Моршинська», «Миргородська», «Аляска»), а сьогодні фермер і готельєр Микола Кміть. Він задонатив на збір 400 тис. грн, що суттєво пришвидшує закупівлю і доставку обладнання до Львова.

Збір на багатофункціональні спеціалізовані крісла для реабілітаційного центру Unbroken триває, приєднатись до нього і зробити свій внесок в лікування та реабілітацію українських захисників можна на сайті фонду «24», де є всі реквізити.