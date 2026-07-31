Якщо яйця зберігаються належним чином, то після зазначеної дати їх можна безпечно вживати протягом 2–3 тижнів

Закінчення терміну придатності на упаковці не завжди означає, що яйця потрібно одразу викидати. Blikk розповідає, як зрозуміти, що яйця все ще можна вживати.

Перш за все важливо зрозуміти, що насправді означає дата, надрукована на картонній упаковці: це «термін реалізації», а не суворий термін придатності. Ця дата слугує скоріше орієнтиром для роздрібних продавців щодо управління запасами, а не безпечним пороговим значенням; вона не вказує на день псування яєць, а на термін, до якого вони мають найкращу якість. Якщо яйця зберігаються належним чином, то після зазначеної дати їх можна безпечно вживати протягом 2–3 тижнів.

Але якщо у вас виникнуть сумніви щодо придатності яєць, кілька простих тестів та візуальних ознак допоможуть визначити, чи не зіпсувалися вони.

Як перевірити свіжість яєць?

Водний тест.

Найпростіший спосіб – опустити яйце в ємність із холодною водою. Просто наповніт глибоку миску холодною водою та обережно опустіть туди яйце. Свіже яйце ляже горизонтально на дно, а полежале підніметься тупим кінцем угору, ставши вертикально. Яйце, яке повністю спливло на поверхню, краще не використовувати, адже воно вже на грані псування.

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Цей метод базується на тому, що з часом волога всередині випаровується, повітряна камера росте, і яйце стає легшим.

Просте розбивання.

Щоб переконатися на сто відсотків, слід розбивати яйця в корему тарілку по одному, уважно оглядаючи вміст. Каламутний білок свідчить про те, що яйце свіже. Абсолютно прозорий, рідкий білок свідчить про старіше яйце, хоча це не обов’язково означає, що воно зіпсувалося.

У міру старіння яйця білок стає більш лужним, через що білкові молекули не з’єднуються між собою щільно, а відштовхують одна одну.

Однак рожевий або райдужний колір білка є ознакою бактеріального забруднення, тому яйце слід викинути. Яйця зі сильними запахом сірки також слід без вагань викинути.