Це виглядає незвично, але є цілком природним явищем

Іноді в одному яйця можна знайти два жовтки замість одного – це виглядає незвично, але є цілком природним явищем. Serious Eats розповідає, чому в яйцях буває по два жовтки та чи безпечно їх їсти.

Як утворюється подвійний жовток?

Яйця з подвійним жовтком є побічним продуктом овуляції, і процес їх утворення майже ідентичний процесу утворення яєць з одним жовтком. У типовому циклі несучості курка випускає жовток із фолікула в одному зі своїх яєчників через 30 хвилин після знесення яйця. Жовток рухається вниз по яйцеводу (яєчній трубі), де по ходу руху утворюються білок (яєчний білок) та матеріали для утворення шкаралупи. Зрештою, у кінці яйцепроводу яйце обволікається шкаралупою.

Така сама логіка застосовується до яєць з двома жовтками. Іноді курка випускає два жовтки один за одним, і ці два жовтки рухаються разом по яйцеводу, перш ніж їх оточить одна шкаралупа. Молоді та старі кури особливо схильні до випускання яєць з двома жовтками, оскільки в обох випадках спостерігаються нерегулярні цикли несучості, коли вони збільшують або зменшують кількість відкладених яєць.

Чи можна їсти яйця з двома жовтками?

Такі яйця цілком безпечні для вживання, тому їх можна використовувати для таких страв, як яєчні чи омлет. Однак якщо ви готуєте випічку, пам’ятайте, що одне яйце з подвійним жовтком не дорівнює двом яйцям. Стандартне яйце містить одну столову ложку жовтка та дві столові ложки білка. Оскільки яйце з подвійним жовтком містить набагато більше жовтків, ніж білків, це може призвести до небажаної консистенції.

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