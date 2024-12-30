Це страва, яка поєднує ніжне м’ясо з ароматними фруктами, створюючи неперевершений смак. Завдяки простим, але ефектним інгредієнтам, ви зможете вразити гостей, не витрачаючи багато часу на приготування. Печеня з яблуками по-французьки стане справжньою родзинкою святкового столу, даруючи неповторний аромат та святковий настрій. Як приготувати, пише Shuba.

Інгредієнти:

свиняча корейка без кісток – 1,7 кг;

цибуля червона – 1 шт.;

картопля – 1,5 кг;

зубки часнику – 4 шт.;

курячий бульйон – 1 скл.;

діжонська гірчиця – 1 ст. л.;

яблуко – 3 шт.;

журавлина – 1/4 скл.;

чебрець, гілочка – 3 шт.;

сіль за смаком;

для соусу:

вершки 33% – 1/2 скл.

Спосіб приготування:

Помийте та обсушіть між паперовими рушниками чебрець. Не дрібніть його. Яблука розріжте навпіл та видаліть серцевину. Наріжте одне яблуко товстими півкільцями. Решту яблук дрібно наріжте.

Покладіть свинину на дошку. Гострим ножем зробіть надрізи поперек свинини на відстані 2 см один від одного. Трохи присоліть та приперчіть м’ясо. У кожний надріз покладіть півкільце яблука і трохи чебрецю. Вам знадобиться склянка курячого бульйону. Приготуйте його напередодні або скористайтесь бульйонними кубиками. Розігрійте духовку до 180 °C.

Додайте у велику каструлю з товстими стінками цибулю, картоплю, часник, журавлину, чебрець та яблука, що залишилися. З’єднайте бульйон з гірчицю в окремому ківшику, розмішайте, та вилийте рідину в каструлю. Овочі та фрукти повинні добре змішатися з рідиною. Зверху викладіть свинину. Відправте каструлю в духовку на 2,5 години або до готовності свинини.

Дістаньте каструлю з духовки. Перекладіть свинину в іншу каструлю. Використовуйте шумівку, щоб перекласти овочі та яблука до м’яса. Накрийте кришкою та загорніть каструлю фольгою для зберігання страви теплою. До рідини, що залишилася, додайте вершки. Доведіть на плиті до кипіння і варіть 30 хвилин, або поки соус не зменшиться вдвічі.