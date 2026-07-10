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Пісочний пиріг з рикотою та смородиною. Рецепт дня
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Пісочний пиріг із рикотою та чорною смородиною поєднує розсипчасте тісто, ніжну начинку та кислинку свіжих ягід. Рецепт від Grechka.dm.
Інгредієнти
|Масло
|90 г
|Сметана 15%
|60 г
|Розпушувач
|5 г
|Цукор
|135 г
|Сіль
|дрібка
|Борошно
|160 г
|Рикота
|250 г
|Кукурудзяний крохмаль
|30 г
|Ванільний цукор
|10 г
|Яйце
|2 шт
|Грецький йогурт 10%
|100 г
|Чорна смородина
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
М’яке масло поєднайте з 50 грамами цукру, додайте розпушувач, сметану, борошно та дрібку солі. Масу вимісіть та загорніть у харчову плівку. Залиште в холодильнику приблизно на 20 хвилин.
Крок 2
У мисці поєднайте рикоту, яйця, 85 грамів цукру, ванільний цукор та грецький йогурт. Перемішайте масу до однорідної консистенції.
Крок 3
У роз’ємній формі сформуйте основу з тіста. Залийте всередину начинку та рівномірно викладіть ягоди чорної смородини.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Поставте пиріг у розігріту до 180 °C духовку на 40 хвилин.
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