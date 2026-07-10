Пісочний пиріг із рикотою та чорною смородиною поєднує розсипчасте тісто, ніжну начинку та кислинку свіжих ягід. Рецепт від Grechka.dm.

Інгредієнти Масло 90 г Сметана 15% 60 г Розпушувач 5 г Цукор 135 г Сіль дрібка Борошно 160 г Рикота 250 г Кукурудзяний крохмаль 30 г Ванільний цукор 10 г Яйце 2 шт Грецький йогурт 10% 100 г Чорна смородина до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 М’яке масло поєднайте з 50 грамами цукру, додайте розпушувач, сметану, борошно та дрібку солі. Масу вимісіть та загорніть у харчову плівку. Залиште в холодильнику приблизно на 20 хвилин.

Крок 2 У мисці поєднайте рикоту, яйця, 85 грамів цукру, ванільний цукор та грецький йогурт. Перемішайте масу до однорідної консистенції.

Крок 3 У роз’ємній формі сформуйте основу з тіста. Залийте всередину начинку та рівномірно викладіть ягоди чорної смородини. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати