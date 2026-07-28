Щоб перевірити якість олії, достатньо відкрити пляшку й одразу понюхати її

З часом навіть оливкова олія можу зіпсуватися та стати гіркою. Проте, визначити чи зіпсувалась оливкова олія можна доволі просто – за запахом. Simply Recipes розповідає, як зрозуміти, що оливкову олію слід викинути.

Як визначити, що оливкова олія зіпсувалася?

Щоб перевірити якість олії, достатньо відкрити пляшку й одразу понюхати її. Свіжа оливкова олія має легкий аромат оливок із фруктовими, трав’янистими або злегка перцевими нотками.

Якщо олія має виразний затхлий запах, схожий на стару коробку олівців, це означає, що вона прогіркла. Це не означає, що таку олію небезпечно вживати, але вона смакуватиме не дуже добре.

Як довго зберігається оливкова олія?

Після розливу в пляшки оливкова олія зазвичай має максимальний термін придатності 24 місяці. Цей термін включає час, протягом якого вона зберігається у магазині, а потім у вашій оселі, тож майте це на увазі під час покупки.

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Під час вибору олії звертайте увагу на дату збору врожаю, зазначену на пляшці, щоб вибрати найсвіжіший варіант.