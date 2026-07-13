Проста й ароматна літня страва, яка чудово підходить для сімейного обіду чи вечері. Ніжні кабачки поєднуються з насиченим томатним соусом, запашним часником і рум’яною сирною скоринкою. Завдяки попередньому обсмажуванню овочі не виділяють зайвої вологи, а запіканка виходить соковитою та водночас добре тримає форму. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Кабачки 3 шт. Помідори 250 г Твердий сир 200 г Панірувальні сухарі 50 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Часник 3 зубчики Середземноморські трави 1 ч. л. Олія 2 ст. л. Кріп 10 г Сіль, перець мелений за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Наріжте кабачки кружальцями товщиною приблизно 5 мм. Посоліть їх і залиште на 15 хвилин, після чого обсушіть паперовими рушниками.

Крок 2 Розігрійте сковороду з олією. Обсмажте кабачки по 2–3 хвилини з кожного боку до легкої золотистої скоринки та перекладіть на тарілку.

Крок 3 Почистьте й дрібно наріжте цибулю. Подрібніть часник. Обсмажте цибулю близько 5 хвилин, додайте часник і готуйте ще 1 хвилину. Додайте подрібнені помідори, середземноморські трави, сіль і перець, після чого тушкуйте соус приблизно 15 хвилин. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Натріть сир на великій тертці. Наріжте кріп і змішайте його із сиром та панірувальними сухарями.

Крок 5 Застеліть форму для запікання пергаментом. Викладіть шар кабачків, зверху розподіліть томатний соус, а потім посипте сирною сумішшю. Повторюйте шари, доки не використаєте всі інгредієнти.