Кабачкова запіканка з помідорами та сиром. Рецепт дня
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Проста й ароматна літня страва, яка чудово підходить для сімейного обіду чи вечері. Ніжні кабачки поєднуються з насиченим томатним соусом, запашним часником і рум’яною сирною скоринкою. Завдяки попередньому обсмажуванню овочі не виділяють зайвої вологи, а запіканка виходить соковитою та водночас добре тримає форму. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Кабачки
|3 шт.
|Помідори
|250 г
|Твердий сир
|200 г
|Панірувальні сухарі
|50 г
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Часник
|3 зубчики
|Середземноморські трави
|1 ч. л.
|Олія
|2 ст. л.
|Кріп
|10 г
|Сіль, перець мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте кабачки кружальцями товщиною приблизно 5 мм. Посоліть їх і залиште на 15 хвилин, після чого обсушіть паперовими рушниками.
Крок 2
Розігрійте сковороду з олією. Обсмажте кабачки по 2–3 хвилини з кожного боку до легкої золотистої скоринки та перекладіть на тарілку.
Крок 3
Почистьте й дрібно наріжте цибулю. Подрібніть часник. Обсмажте цибулю близько 5 хвилин, додайте часник і готуйте ще 1 хвилину. Додайте подрібнені помідори, середземноморські трави, сіль і перець, після чого тушкуйте соус приблизно 15 хвилин.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Натріть сир на великій тертці. Наріжте кріп і змішайте його із сиром та панірувальними сухарями.
Крок 5
Застеліть форму для запікання пергаментом. Викладіть шар кабачків, зверху розподіліть томатний соус, а потім посипте сирною сумішшю. Повторюйте шари, доки не використаєте всі інгредієнти.
Крок 6
Розігрійте духовку до 180 °C. Запікайте запіканку приблизно 20 хвилин, поки сир не розплавиться та не стане рум’яним. Дайте страві постояти 5 хвилин і подавайте гарячою.