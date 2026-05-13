Хмельницький окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію студента в Камʼянці-Подільському. Суд визнав протиправним наказ про призов чоловіка та встановив, що ТЦК неналежно розглянув заяву про відстрочку, подану через застосунок «Резерв+».

Як йдеться у рішенні від 8 травня, у серпні 2025 року позивача зарахували на перший курс денної форми навчання до Камʼянець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну. Після цього він двічі подавав заяву на відстрочку через застосунок «Резерв+», однак отримував відмову із повідомленням про необхідність уточнення даних у навчальному закладі.

31 серпня 2025 року працівники ТЦК затримали студента та доставили для проходження військово-лікарської комісії. У позові він стверджував, що медогляд провели без врахування медичних документів, а його право на відстрочку проігнорували, попри надані документи про навчання. Уже 1 вересня чоловіка мобілізували до військової частини.

Представники ТЦК у суді заперечували позов. Вони заявили, що студент не подав особисто заяву та документи для оформлення відстрочки, а тому підлягав мобілізації на загальних підставах.

Суддя Андрій Петричкович встановив, що позивач дійсно навчався на денній формі та мав право на відстрочку, однак ТЦК не розглянув належним чином подані через «Резерв+» заяви та не повідомив заявника про результати їх розгляду.

У результаті суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК і скасував наказ про мобілізацію чоловіка до військової частини.