Америка передала контрабандою 6000 терміналів

Адміністрація Дональда Трампа таємно направила до Ірану 6000 терміналів Starlink, щоб підтримати протестувальників в умовах цифрової блокади. Про це повідомила у четвер, 12 лютого, газета The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

На тлі масштабних антиурядових мітингів в Ірані місцева влада вдалася до жорстокого придушення протестів та практично повністю відключила інтернет. Щоб допомогти протестувальникам у країні, Білий дім розпочав операцію з передачі супутникових терміналів Starlink американської компанії SpaceX.

Так, близько 6000 терміналів провезли контрабандою до Ірану, щоб допомогти місцевим дисидентам боротися з цифровою блокадою. За даними співрозмовників WSJ, за попередні місяці, зокрема у січні 2026, коли був пік протестів в Ірані, Держдеп США придбав 7000 таких терміналів. Зазначається, що частина фінансування на закупівлю Starlink перенаправили з інших програм із забезпечення свободи інтернету.

За даними газети, на відміну від попередніх років, коли постачання терміналів до Ірану було децентралізованим, ця поставка на тлі масштабних протестів стала першою операцією американської влади з надання іранському народу звʼязку. Співрозмовники газети повідомили, що президент США Дональд Трамп був обізнаний про ці поставки – втім, невідомо, чи особисто він схвалював цю операцію.

До слова, у січні після блокування інтернету в Ірані Starlink скасував щомісячну підписку для користувачів у країні. За даними ВВС, користування цим сервісом в Ірані карається позбавленням волі на строк до двох років, а силовики шукають термінали на дахах будинків. За даними медіа, до американських терміналів можуть бути підключеними багато людей, проте лише деякі готові надсилати інформацію через загрозу своїй безпеці.

Нагадаємо, протести в Ірані розпочалися на тлі падіння курсу національної валюти та стрімкого зростання цін. Акції протестів розпочалися наприкінці грудня 2025 року у Тегерані, а згодом охопили інші міста. Зазначимо, протести стали наймасовішими в Ірані з 2022 року.

На початку січня 2026 року Дональд Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати втрутяться, якщо влада Тегерану вбиватиме мирних протестувальників. 10 січня Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти мітингувальникам, проте як саме, не уточнив.