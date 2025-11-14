Наслідки атаки на Чорноморськ 14 листопада

У п’ятницю, 14 листопада, російські окупанти завдали удару дронами по ринку в Чорноморську, що на Одещині. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Окупанти вдарили по ринку в Чорноморську вранці 14 листопада. На світлинах, які оприлюднив Олег Кіпер, видно згорілі автомобілі, пошкоджені будівлі та міську площу.

«За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється», – повідомив Олег Кіпер.

Зазначається, що удар пошкодив проїжджу частину, а також фасади магазинів і приватний транспорт. На місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, 11 листопада росіяни атакували дронами енергетику та депо «Укрзалізниці» на Одещині. Через атаку постраждала людина, а в регіоні почалися відключення.