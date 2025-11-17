Вночі влучання російських ракет сталося поряд з багатоквартирними будинками

У ніч на понеділок, 17 листопада, російські війська обстріляли Балаклію Харківської області. Внаслідок ракетних ударів загинули три людини. Про це повідомив голова Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Вночі влучання російських ракет сталося поряд з багатоквартирними будинками у місті Балаклія.

«По житловій забудові в центрі міста ворог завдав 2 ракетних удари. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби оперативного реагування працюють на місцях», – написав Карабанов о 02:49.

О 04:06 голова Балаклійської МВА повідомив, що за попередніми даними загинули три людини, ще 10 мешканців зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 років народження.

«Дев'ятьох постраждалих госпіталізовано, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. На жаль, повідомлення про можливих постраждалих продовжують надходити», – додав він.

Доповнено о 08:06. У ДСНС України повідомили, що кількість постраждалих зросла до 13 людей. За словами рятувальників, внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-поверховий та 5-поверховий житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі.

