У Києві сталися пожежі та руйнування внаслідок атаки

В ніч на п’ятницю, 14 листопада, росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. У Києві зафіксували пожежі та руйнування, чотири людини загинули і ще 27 мешканців постраждали. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та ДСНС України.

Росіяни в ніч на 14 листопада атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу постраждали 25 людей, серед них – десятирічна дитина, ще одна людина загинула. Водночас надзвичайникам вдалося врятувати 40 мешканців.

Наслідки атаки зафіксовано у багатьох районах столиці. У Дніпровському районі ліквідували загоряння двох квартир на першому поверсі 5-поверхівки площею 50 м2. За іншою адресою ліквідована пожежа на площі 30 м2, там зафіксували часткове руйнування на 19 та 21 поверхах. Також горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 м2.

Також виникла пожежа ще однієї багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. Саме тут загинула одна людина, водночас було врятовано 14 людей.

У Святошинському районі влучання в житловий будинок на рівні 7-го поверху, виникло загорання у 22-поверховому житловому будинку на рівні 19 поверху.

У Голосіївському районі зафіксували падіння уламків дронів на території лікарні та ліквідували загоряння в будівлі на площі 15 м2.

В Оболонському районі російська армія влучила у 9-поверховий будинок, внаслідок чого виникло загорання квартир з 7 по 9 поверхи.

У Подільському районі зафіксовано влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Тоді як у Дарницькому районі сталася пожежа площею 5 м2 на території школи.

У Солом'янському районі були загоряння даху та п'ятого поверху житлового будинку. У Шевченківському районі ліквідовано загоряння на відкритій території.

«Інформація уточнюється та оновлюється. На місці залучені всі екстренні служби», – наголосили рятувальники.

Загалом пошкоджено близько 30 житлових будинків, ділянки теплових мереж, медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення та магазини.

У Київській області внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них 7-річна дитина. Наслідки атаки зафіксували у пʼяти районах області.

Доповнено о 09:20. Ткаченко зазначив, що за уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 мешканців зазнали поранень, двоє з них – діти.

«Всім пораненим медики надали допомогу, 15 госпіталізували», – додав начальник КМВА.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 11 листопада, російські окупанти масовано атакували безпілотниками Одеську область. Атака спричинила пожежі на об’єктах цивільної інфраструктури.