Добре, якщо у каміна буде функція регулювання нагріву та споживання потужності

Справжній камін із відкритим вогнем у звичайній міській квартирі не встановити, але його чудово замінить електрокамін. Що це таке, як він влаштований, як працює і на що звернути увагу при покупці – розповідає Hotline.

Електрокамін працює від електричної розетки, зображає вогонь та дає тепло. Він не замінить конвектор або центральне опалення, але зробити тепліше в кімнаті точно зможе. Фактично електрокамін замінює собою камін зі справжнім вогнем, але йому не потрібен димар та дрова, а при правильній установці та підключенні він не небезпечніший за будь-який інший електричний прилад. Електрокамін легко встановлювати, можна переносити в інше місце, є моделі в готовому корпусі, для вбудовування в меблі, деякі можна підвісити на стіну.

Є біокаміни, що дають справжній вогонь, яким можна обпектися. Фактично, це просунута версія спиртового пальника або запальнички на бензині. Хоча вогонь справжній, така модель практично не дає диму, гару та кіптяви. Паливо – біоетанол, який екологічно нешкідливий, звідси й назва «біокамін». Під час роботи біокаміну витяжка не потрібна, достатньо періодично провітрювати приміщення.

Вид монтажу електрокаміна

За способом монтажу електрокаміни бувають 4 типів.

Приставні моделі – найчастіше це каміни з порталом, встановлюються на підлогу та задньою стінкою притискаються до основної стіни квартири чи будинку.

У навісних настінних моделей гарно оформлена лицьова частина, а всередині вогонь або імітація вогню + обігрів.

Вбудований електрокамін можна використовувати сам по собі, але кращий вигляд він матиме всередині спеціальної тумби або порталу, які стануть для нього своєрідною рамкою. Матеріал порталу та ніші може бути різним і залежить від матеріалу оздоблення стіни. Передбачити та обладнати місце для такого каміна важливо ще під час ремонту.

Електрокамін, що стоїть окремо, зовні може нагадувати раритетну грубку-«буржуйку» або дрова, що горять, на спеціальній підставці.

Режим роботи

Більшість електрокамінів працюють за системою «імітація вогню + обігрів». Це комбінація вогнища, нагрівального елемента та вентилятора, що подає тепле повітря до приміщення. Електрокаміни в середньому споживають 1,5-2 кВт, і більшість енергії йде саме на нагрівання. У декоративному режимі, без обігріву, електрики витрачається зовсім небагато. Якщо ви шукаєте електрокамін у середньостатистичну квартиру зі стелею висотою 2,5-3 м, розраховуйте потужність споживання моделі за формулою 1 кВт = 10 м2 опалювальної площі.

Є моделі тільки з імітацією вогню, вони не нагрівають повітря. І каміни на біопаливі, в яких горить справжнє полум'я, тому вони завжди працюють із виділенням тепла.

Спеціальні терморегулятори дозволяють вибрати необхідну інтенсивність горіння, але поблизу каміна у будь-якому разі буде відчуватись тепло.

Габарити електричного каміна

Стандартні розміри електричного каміна – 60х60х30 см, але можна знайти й модель з іншими параметрами. Традиційно за розміром каміни поділяються на три типи: маленькі, середні та великі. Який вибрати, залежить від завдань пристрою – ви купуєте камін для того, щоб зробити кімнату затишною чи все ж таки потрібен обігрів. Також вибір моделі залежить від бюджету, розміру кімнати та місця встановлення.

Для затишку вистачить невеликого настільного біокаміна, а щоб нагріти кімнату площею близько 20 м2, вибирайте більший пристрій з потужністю не менш як 2 кВт.

Ідеальне місце для каміна – центр або кут кімнати, подалі від меблів, ближче до розетки, і там, де на нього не потраплятиме пряме сонячне проміння. Виняток – компактний камін, вбудований у шафу чи тумбу під телевізор, який чудово впишеться навіть у малогабаритну квартиру.

Додаткове оснащення

Зазвичай потужність обігріву можна регулювати, для цього у каміна має бути пульт дистанційного управління.

Вбудований зволожувач повітря – корисна функція, завдяки якій повітря в кімнаті не пересихатиме від нагрівання. Якщо її немає, приміщення з каміном важливо регулярно провітрювати та бажано використовувати зволожувач окремо.

Моделі з фільтром повітря допоможуть затримати всередині пил, пилок та інші дрібні частинки. Таймер вимкнення потрібен, щоб електрокамін автоматично вимикався через певний проміжок часу – зручна можливість, якщо хочете заснути під «теплий і затишний вогонь».

Технологія імітації полум'я

Сучасний електрокамін – фактично РК-телевізор зі світлодіодним підсвічуванням та додатковими кольоровими лампами. Дисплей не просто постійно «крутить» один і той самий фільм, реалістичну картинку створюють внутрішні дзеркала, звук потріскування дров, що горять, а за дим з вогнища відповідає парогенератор. Щоб зробити відчуття ще реальнішими, виробники нерідко кладуть справжні дрова або вугілля, розписують основу каміна немов усередині горять поліна.

Є 5-ть основних технологій імітації полум'я:

1. Електрокаміни Opti-myst – моделі з парогенератором. Крім системи імітації вогню, тут передбачена система імітації диму. Схема роботи таких моделей порівняно проста та екологічно нешкідлива. Є резервуар для води та нагрівальний елемент для її випаровування, іноді систему потрібно промивати та очищати.

2. Електрокаміни Optiflame також називаються «електрокаміном з лампами» – ефект вогню створюється завдяки роботі ламп. У різних точках каміна встановлені лампи різної потужності, можуть застосовуватися світлофільтри, є підсвічування внизу каміна – імітація яскравого полум'я та горіння дров. Такі моделі досить тонкі, це дозволяє їх вішати на стіну або встановлювати в нішу.

3. Електрокаміни Opti-V також називають моделі з ефектом Примари Пеппера. В них використовують великий РК-дисплей, який постійно показує ролик із мерехтінням вогню. Навколо дисплея побудовано кокон з напівпрозорого скла з дзеркальним ефектом, який створює об'ємне зображення вогню, що горить. Нерідко використовується й додаткове світлодіодне підсвічування різних ділянок каміна. Технологія складна та недешева, але її головний плюс – саме в об'ємній картинці.

4-5. На застосуванні світлодіодів будуються й інші технології імітації вогню – Multiflame, Real Fire. Світлодіоди дозволяють яскравіше підсвітити певну зону, виділити гарячіший колір «полум'я», підкреслити розжарене вугілля тощо.

Існують моделі в яких світлодіоди комбінуються з іншими технологіями, наприклад, з Optiflame. Лампи створюють настрій, колірну тему, задають загальну картину, а світлодіоди підкреслюють яскраві деталі та контрасти.

Корисні поради при виборі електрокаміна

1. Добре, якщо у каміна буде функція регулювання нагріву та споживання потужності.

2. Якщо камін декоративний, без нагріву, у нього має бути можливість регулювання яскравості.

3. Якщо у моделі обрамлення з пластику, важливо, щоб він був термостійким і не виділяв при нагріванні шкідливі речовини. Якщо є можливість, вибирайте каміни з обрамленням з кераміки, каменю чи металу.

4. Якщо у вашого каміна немає звуку, уточніть, чи можна імітацію звуку полум'я придбати та встановити додатково.