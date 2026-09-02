Ніжний кекс зі сливами та виноградом. Рецепт дня
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Ніжний кекс зі сливами та виноградом стане чудовим доповненням до сімейного сніданку або недільного чаювання. Соковиті фрукти роблять випічку ароматною, м’якою та особливо апетитною. Готується такий десерт досить просто, а для нього знадобляться доступні інгредієнти. Рецепт Shuba.
Інгредієнти
|Борошно пшеничне
|250 г
|Масло вершкове
|250 г
|Цукор
|170 г
|Яйця курячі
|3 шт.
|Молоко
|150 мл
|Розпушувач
|10 г
|Цукор ванільний
|10 г
|Виноград
|100 г
|Слива
|100 г
|Цукрова пудра
|20 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Розм’якшене вершкове масло збийте з цукром до однорідної кремової маси. По одному вбийте яйця, щоразу добре перемішуйте. Влийте молоко та знову перемішайте.
Крок 2
Просійте борошно, додайте розпушувач і ванільний цукор. З’єднайте сухі інгредієнти з яєчно-масляною масою та замісіть однорідне тісто.
Крок 3
Виноград промийте, обсушіть і, за потреби, видаліть кісточки. Сливи промийте, розріжте навпіл, видаліть кісточки та наріжте м’якоть шматочками. Додайте фрукти до тіста й обережно перемішайте.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Форму для кексу змастіть маслом або вистеліть пергаментом. Викладіть тісто у форму та розрівняйте поверхню.
Крок 5
Розігрійте духовку до 180 °C. Випікайте кекс 50–55 хвилин, перевірте готовність дерев’яною шпажкою.
Крок 6
Готову випічку охолодіть, дістаньте з форми та посипте цукровою пудрою.