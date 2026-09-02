Ніжний кекс зі сливами та виноградом стане чудовим доповненням до сімейного сніданку або недільного чаювання. Соковиті фрукти роблять випічку ароматною, м’якою та особливо апетитною. Готується такий десерт досить просто, а для нього знадобляться доступні інгредієнти. Рецепт Shuba.

Інгредієнти Борошно пшеничне 250 г Масло вершкове 250 г Цукор 170 г Яйця курячі 3 шт. Молоко 150 мл Розпушувач 10 г Цукор ванільний 10 г Виноград 100 г Слива 100 г Цукрова пудра 20 г Спосіб приготування: Крок 1 Розм’якшене вершкове масло збийте з цукром до однорідної кремової маси. По одному вбийте яйця, щоразу добре перемішуйте. Влийте молоко та знову перемішайте. Крок 2 Просійте борошно, додайте розпушувач і ванільний цукор. З’єднайте сухі інгредієнти з яєчно-масляною масою та замісіть однорідне тісто. Крок 3 Виноград промийте, обсушіть і, за потреби, видаліть кісточки. Сливи промийте, розріжте навпіл, видаліть кісточки та наріжте м’якоть шматочками. Додайте фрукти до тіста й обережно перемішайте. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Форму для кексу змастіть маслом або вистеліть пергаментом. Викладіть тісто у форму та розрівняйте поверхню. Крок 5 Розігрійте духовку до 180 °C. Випікайте кекс 50–55 хвилин, перевірте готовність дерев’яною шпажкою. Крок 6 Готову випічку охолодіть, дістаньте з форми та посипте цукровою пудрою.