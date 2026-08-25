Трендове брауні з кабачка. Рецепт дня
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Брауні з кабачка – чудовий спосіб приготувати ніжну шоколадну випічку з сезонного овоча. Кабачок робить десерт соковитим і м’яким, а какао надає йому насиченого шоколадного смаку. Така випічка готується досить просто і не потребує складних інгредієнтів. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Кабачок
|300 г
|Яйця
|2 шт.
|Вершкове масло
|30 г
|Рисове борошно
|80 г
|Какао
|30 г
|Цукор
|2–3 ст. л.
|Розпушувач
|10 г
|Сіль
|дрібка
|Чорний шоколад
|для посипання
|Цукрова пудра
|для прикрашання
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистьте кабачок за потреби, наріжте шматочками та подрібніть у пюре за допомогою блендера.
Крок 2
Додайте до кабачкового пюре яйця та розтоплене вершкове масло. Добре перемішайте до однорідності.
Крок 3
Всипте рисове борошно, какао, цукор, розпушувач і дрібку солі. Ретельно перемішайте, щоб отримати однорідне тісто без грудочок.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Змастіть форму для випікання вершковим маслом і злегка присипте борошном.
Крок 5
Перекладіть тісто у форму та розрівняйте поверхню.
Крок 6
Натріть чорний шоколад і посипте ним тісто.
Крок 7
Випікайте брауні у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40 хвилин. Перевірте готовність дерев’яною паличкою.
Крок 8
Дайте готовому брауні повністю охолонути у формі, потім обережно дістаньте. Перед подаванням присипте десерт цукровою пудрою та наріжте порційними шматочками.