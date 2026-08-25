Брауні з кабачка – чудовий спосіб приготувати ніжну шоколадну випічку з сезонного овоча. Кабачок робить десерт соковитим і м’яким, а какао надає йому насиченого шоколадного смаку. Така випічка готується досить просто і не потребує складних інгредієнтів. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти Кабачок 300 г Яйця 2 шт. Вершкове масло 30 г Рисове борошно 80 г Какао 30 г Цукор 2–3 ст. л. Розпушувач 10 г Сіль дрібка Чорний шоколад для посипання Цукрова пудра для прикрашання Спосіб приготування: Крок 1 Очистьте кабачок за потреби, наріжте шматочками та подрібніть у пюре за допомогою блендера. Крок 2 Додайте до кабачкового пюре яйця та розтоплене вершкове масло. Добре перемішайте до однорідності. Крок 3 Всипте рисове борошно, какао, цукор, розпушувач і дрібку солі. Ретельно перемішайте, щоб отримати однорідне тісто без грудочок. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Змастіть форму для випікання вершковим маслом і злегка присипте борошном. Крок 5 Перекладіть тісто у форму та розрівняйте поверхню. Крок 6 Натріть чорний шоколад і посипте ним тісто. Крок 7 Випікайте брауні у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40 хвилин. Перевірте готовність дерев’яною паличкою. Крок 8 Дайте готовому брауні повністю охолонути у формі, потім обережно дістаньте. Перед подаванням присипте десерт цукровою пудрою та наріжте порційними шматочками.