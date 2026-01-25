Таке печиво – ідеальний варіант для тих, хто хоче швидкий десерт без зайвих зусиль. Воно нагадує брауні: м’яке й трохи вологе всередині та з хрумкою скоринкою зовні. Тісто готується з простих і доступних інгредієнтів, а весь процес займає мінімум часу. Дайте печиву добре охолонути після випікання, щоб воно тримало форму. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти чорний шоколад 200 г яйця курячі 2 шт. масло вершкове 60 г цукор 80 г борошно пшеничне 100 г сода харчова 2 г сіль 1 г какао-порошок 35 г Спосіб приготування: Крок 1 З’єднайте в мисці яйця, цукор і сіль. Крок 2 Збийте масу вінчиком або блендером до повного розчинення цукру та посвітління. Просійте до маси борошно, какао та соду. Крок 3 Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Додайте вершкове масло та перемішайте до однорідності. Крок 4 Влийте шоколадну масу у яєчну і перемішайте лопаткою до гладкого тіста. Накрийте миску та поставте тісто в холодильник на 20 хвилин. Крок 5 Застеліть деко пергаментом. Крок 6 Викладайте тісто столовою ложкою, залишаючи відстань між порціями. Крок 7 Запікайте при 180 °C протягом 15 хвилин. Крок 8 Дайте печиву повністю охолонути на деко перед подачею.