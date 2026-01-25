Ліниве шоколадне печиво за 15 хвилин. Рецепт дня0
Таке печиво – ідеальний варіант для тих, хто хоче швидкий десерт без зайвих зусиль. Воно нагадує брауні: м’яке й трохи вологе всередині та з хрумкою скоринкою зовні. Тісто готується з простих і доступних інгредієнтів, а весь процес займає мінімум часу. Дайте печиву добре охолонути після випікання, щоб воно тримало форму. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|чорний шоколад
|200 г
|яйця курячі
|2 шт.
|масло вершкове
|60 г
|цукор
|80 г
|борошно пшеничне
|100 г
|сода харчова
|2 г
|сіль
|1 г
|какао-порошок
|35 г
Спосіб приготування:
Крок 1
З’єднайте в мисці яйця, цукор і сіль.
Крок 2
Збийте масу вінчиком або блендером до повного розчинення цукру та посвітління. Просійте до маси борошно, какао та соду.
Крок 3
Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Додайте вершкове масло та перемішайте до однорідності.
Крок 4
Влийте шоколадну масу у яєчну і перемішайте лопаткою до гладкого тіста. Накрийте миску та поставте тісто в холодильник на 20 хвилин.
Крок 5
Застеліть деко пергаментом.
Крок 6
Викладайте тісто столовою ложкою, залишаючи відстань між порціями.
Крок 7
Запікайте при 180 °C протягом 15 хвилин.
Крок 8
Дайте печиву повністю охолонути на деко перед подачею.