Осінній десерт, у якому поєдналися аромат та гарбуза, ніжність вершкового сиру та спеції – ідеальний вибір для прохолодних вечорів. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Масло 120 г Цукор 1 склянка Яйця 3 шт Борошно пшеничне 1 склянка Пюре гарбузове 1 склянка Цукор ванільний 10 г Розпушувач 5 г Сода харчова 3 г Кориця мелена 5 г Мускатний горіх мелений 3 г Перець мелений 3 г Імбир мелений 3 г Сіль 3 г Вершковий сир 120 г Цукрова пудра 1/3 склянки

Спосіб приготування:

Крок 1 Змастіть форму для випікання маслом та посипте борошном. Розігрійте духовку до 190°C.

Крок 2 У мисці за допомогою міксера збийте розм’якшене масло та цукор до легкої повітряної маси. Додайте 5 грамів ванільного цукру та 2 яйця, збийте до легкої кремової маси. Додайте гарбузове пюре та знову збийте.

Крок 3 В іншій мисці змішайте борошно з розпушувачем, содою, сіллю та спеціями.

Крок 4 Повільно змішайте сухі інгредієнти з вологими. Викладіть тісто у форму для випікання та вирівняйте лопаткою.

Крок 5 У мисці змішайте вершковий сир, цукрову пудру, 1 яйце, 5 грамів ванільного цукру та 40 грамів борошна. Збивайте 1-2 хвилини, доки суміш не стане кремоподібною.

Крок 6 Викладіть суміш вершкового сиру на гарбузове тісто. За допомогою вузької лопатки або ножа перемішайте тісто.