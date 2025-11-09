Гарбузові брауні з вершковим сиром. Рецепт дня0
Осінній десерт, у якому поєдналися аромат та гарбуза, ніжність вершкового сиру та спеції – ідеальний вибір для прохолодних вечорів. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Масло
|120 г
|Цукор
|1 склянка
|Яйця
|3 шт
|Борошно пшеничне
|1 склянка
|Пюре гарбузове
|1 склянка
|Цукор ванільний
|10 г
|Розпушувач
|5 г
|Сода харчова
|3 г
|Кориця мелена
|5 г
|Мускатний горіх мелений
|3 г
|Перець мелений
|3 г
|Імбир мелений
|3 г
|Сіль
|3 г
|Вершковий сир
|120 г
|Цукрова пудра
|1/3 склянки
Спосіб приготування:
Крок 1
Змастіть форму для випікання маслом та посипте борошном. Розігрійте духовку до 190°C.
Крок 2
У мисці за допомогою міксера збийте розм’якшене масло та цукор до легкої повітряної маси. Додайте 5 грамів ванільного цукру та 2 яйця, збийте до легкої кремової маси. Додайте гарбузове пюре та знову збийте.
Крок 3
В іншій мисці змішайте борошно з розпушувачем, содою, сіллю та спеціями.
Крок 4
Повільно змішайте сухі інгредієнти з вологими. Викладіть тісто у форму для випікання та вирівняйте лопаткою.
Крок 5
У мисці змішайте вершковий сир, цукрову пудру, 1 яйце, 5 грамів ванільного цукру та 40 грамів борошна. Збивайте 1-2 хвилини, доки суміш не стане кремоподібною.
Крок 6
Викладіть суміш вершкового сиру на гарбузове тісто. За допомогою вузької лопатки або ножа перемішайте тісто.
Крок 7
Випікайте від 30 до 40 хвилин або доки зубочистка не виходитиме чистою.