Гарбузове лате. Рецепт дня0
До теми
- Гарбузовий крем-суп. Рецепт дня ZAXID.NET
- Гарбузовий хліб з шоколадною крихтою. Рецепт дня ZAXID.NET
- Домашній джем з гарбуза і апельсинів. Рецепт дня ZAXID.NET
Осінній кавовий напій із гарбузом прекрасно пасує до прохолодних днів. Саме зараз ідеальний час спробувати приготувати гарбузове лате. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Еспресо
|200 мл
|Молоко
|400 мл
|Пюре гарбузове
|40 г
|Цукор
|10 г
|Цукор ванільний
|10 г
|Кориця мелена
|3 г
|Мускатний горіх мелений
|1 г
|Імбир мелений
|1 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Налийте у сотейник 300 мл молока, додайте гарбузове пюре та спеції. На середньому вогні доведіть суміш до кипіння, а коли молоко закипить, зменшить вогонь та варіть суміш ще 3-4 хвилини. Вимкніть вогонь та додайте цукор, після чого розмішайте.
Крок 2
Для приготування молочної пінки в окрему місткість налийте 100 мл молока і на середньому вогні прогрійте його до температури 55-60°С.
Крок 3
Підігріте молоко збийте блендером до отримання молочної піни завтовшки 1-2 см.
Крок 4
Чашку заповніть на 1/3 гарячою кавою. Потім влийте гарбузово-молочну суміш та додайте молочну пінку, заповнивши келих доверху.