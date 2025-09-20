Мусовий торт з персиками – це вишуканий десерт, який поєднує бісквітну основу, ніжний сирний мус і ароматне фруктове желе. Він виглядає ефектно, але є доволі простим у приготуванні, тому підходить як для святкового столу, так і для сімейного чаювання. Рецепт від Valeriia.cooking.

Інгредієнти Яйця курячі 1 шт. Кефір 60 г Цукор 120 г Олія 20 г Борошно пшеничне 55 г Розпушувач 0.5 ч. л. Молоко 80 г Желатин 22 г Холодна вода 260 г Сир маскарпоне 250 г Білий шоколад 100 г Вершки 33% 200 г Персики 3 шт. Спосіб приготування: Крок 1 Змішайте яйце, цукор, кефір і олію. Додайте борошно з розпушувачем. Випікайте у формі 15 хв при 160°C. Охолодіть. Крок 2 Желатин для мусу залийте холодною водою, залиште набухати. Крок 3 У гаряче молоко додайте цукор і набряклий желатин, перемішайте до розчинення. Додайте суміш у маскарпоне, вмішайте розтоплений білий шоколад. Крок 4 В окремій мисці збийте вершки та введіть в сирну масу. Вилийте на бісквіт. Поставте у холодильник до застигання. Крок 5 Желатин для желе залийте водою. У каструлі змішайте воду, цукор і нарізаний кубиками персик. Доведіть до кипіння. Додайте желатин, перемішайте і процідіть. Крок 6 На застиглий мус викладіть слайси персиків, залийте охолодженим желе. Поставте у холодильник мінімум на 2 години.