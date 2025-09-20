Мусовий торт з персиками. Рецепт дня0
Мусовий торт з персиками – це вишуканий десерт, який поєднує бісквітну основу, ніжний сирний мус і ароматне фруктове желе. Він виглядає ефектно, але є доволі простим у приготуванні, тому підходить як для святкового столу, так і для сімейного чаювання. Рецепт від Valeriia.cooking.
Інгредієнти
|Яйця курячі
|1 шт.
|Кефір
|60 г
|Цукор
|120 г
|Олія
|20 г
|Борошно пшеничне
|55 г
|Розпушувач
|0.5 ч. л.
|Молоко
|80 г
|Желатин
|22 г
|Холодна вода
|260 г
|Сир маскарпоне
|250 г
|Білий шоколад
|100 г
|Вершки 33%
|200 г
|Персики
|3 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Змішайте яйце, цукор, кефір і олію. Додайте борошно з розпушувачем. Випікайте у формі 15 хв при 160°C. Охолодіть.
Крок 2
Желатин для мусу залийте холодною водою, залиште набухати.
Крок 3
У гаряче молоко додайте цукор і набряклий желатин, перемішайте до розчинення. Додайте суміш у маскарпоне, вмішайте розтоплений білий шоколад.
Крок 4
В окремій мисці збийте вершки та введіть в сирну масу. Вилийте на бісквіт. Поставте у холодильник до застигання.
Крок 5
Желатин для желе залийте водою. У каструлі змішайте воду, цукор і нарізаний кубиками персик. Доведіть до кипіння. Додайте желатин, перемішайте і процідіть.
Крок 6
На застиглий мус викладіть слайси персиків, залийте охолодженим желе. Поставте у холодильник мінімум на 2 години.