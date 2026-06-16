Чоловікам загрожує до девʼяти років позбавлення волі

Прикордонники спільно з поліцією затримали на Закарпатті двох чоловіків, які організували переправлення військовозобовʼязаних чоловіків через кордон до Румунії. Про це повідомили у вівторок, 16 червня, у пресслужбі ДПСУ.

Організаторами оборудки виявилися 19-річний та 21-річний мешканці Рахівського району. Вони шукали клієнтів з різних регіонів України та пропонували їм незаконно перетнути кордон за 4000 доларів.

«Молодики підшукували клієнтів з різних регіонів України, інструктували як потрапити на Закарпаття, оминаючи наявні контрольні пости, а далі призначали місце, де охочі у незаконний спосіб потрапити за кордон передавали організатору обумовлену суму коштів, після чого інший з молодиків намагався провести “підопічного” до місця безпосереднього перетину держрубежу», – повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зловмисників викрили під час того, як вони супроводжували чоловіка до річки Тиса. 19-річного організатора затримали під час отримання хабаря, а його 21-річного поплічника – під час безпосереднього переправлення чоловіка.

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Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення людей через кордон). Їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі.