Мешканку Стрия Ганну Ярмощук затримали за переправлення ухилянтів

СБУ спільно з поліцейськими затримали 36-річну мешканку Стрия Ганну Ярмощук, яка, за версією слідства, організувала схему переправлення військовозобов’язаних за кордон за 37,5 тис. доларів з одного клієнта.

Як повідомили у вівторок, 16 червня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, 36-річна мешканка Стрия пропонувала незаконний виїзд за кордон через оформлення фіктивних медичних документів.

За даними правоохоронців, до фігурантки звернулася цивільна дружина військовозобов’язаного з проханням надати консультацію щодо законного виїзду за кордон. Натомість жінка запропонувала протиправний спосіб вирішення питання.

«Зловмисниця запевнила, що через свої зв’язки забезпечить виготовлення підробленої медичної документації про нібито наявність захворювань у військовозобов’язаного. А на підставі цих документів буде ухвалене рішення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку», – йдеться в повідомленні СБУ.

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Переправницю затримали на гарячому

При цьому організаторка схеми наголошувала, що клієнту навіть не доведеться проходити медичні обстеження чи відвідувати лікарні, а всі необхідні зміни нібито автоматично відобразяться у державних реєстрах та застосунку «Резерв+». Вартість своїх послуг, до яких також входило зняття особи з розшуку ТЦК та СП, фігурантка оцінила у 37,5 тис. доларів.

У прокуратурі розповіли, що для підтвердження ціни переправниця надіслала клієнтці завуальоване повідомлення: «37 500 огірків із усіма податками». Для реалізації оборудки співмешканка військовозобов’язаного передала їй копії особистих документів та фотографії чоловіка.

Оперативники затримали організаторку під час отримання обумовленої суми грошей. Правоохоронці не розголошують прізвища. За даними ZAXID.NET, підозру в організації переправлення через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ) отримала мешканка Стрия Ганна Ярмощук.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати застави у розмірі 266 тис. грн. Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.