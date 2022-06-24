У Львові відновив роботу автобусний маршрут №17
Автобус №17 курсує з вул. Щурата до протезного заводу
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На маршруті №17 буде курсувати шість автобусів
У Львові відновив роботу автобусний маршрут №17.є Про це у п’ятницю, 24 червня, повідомив керівник управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів.
Автобус №17 сполучає вул. Щурата та протезний завод, що на вул. Рудненській.
«Зараз на маршруті курсує п’ять автобусів марки "Еталон". Інтервал руху становить близько 20 хв. З понеділка перевізник додасть на цей маршрут ще один автобус», – розповів Орест Олеськів.
Зазначимо, що автобусний маршрут №17 не працював у місті півтора тижні. Цей маршрут обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів».
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