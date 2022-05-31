Маршрут №52 замість вул. Варшавської буде курсувати до Галицького перехрестя

У Львові змінили схеми руху двох автобусних маршрутів №5А і №52, які обслуговує комунальний перевізник Львівське АТП-1. Зміни діятимуть з четверга, 2 червня.

Як повідомили у Львівському АТП-1, маршрут №5А продовжений від площі Різні по просп. Чорновола, вул. Липинського до вул. Варшавської (в зворотному напрямку вул. Варшавська, просп. Чорновола і далі за звичним маршрутом).

Маршрут №52 замість вул. Варшавської буде курсувати на вул. Липинського, Богдана Хмельницького до Галицького перехрестя і в зворотному напрямку.

Перевізник зазначив, що такі зміни затверджені Львівською міськрадою та погоджені з патрульною поліцією.