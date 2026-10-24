Дмитро Лубінець проінформував Піну Пічерно про домовленість з Росією щодо гуманітарної місії в Олешках

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно погодилася припинити голодування, яке оголосила, щоб привернути увагу до гуманітарної кризи в окупованих Олешках на Херсонщині. До припинення голодного протесту Пічерно закликав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, увечері п’ятниці, 23 жовтня, він провів розмову з Піною Пічерно, під час якої розповів про домовленість з Росією щодо розв’язання гуманітарної кризи в Олешках на Херсонщині. Уповноважений з прав людини повідомив віцепрезидентці Європарламенту, що обидві сторони домовилися припинити вогонь, розмінувати дорогу до Олешок, завезти продукти, воду, медикаменти та обладнання для лікарні, а також забезпечити евакуацію.

Дмитро Лубінець подякував Піні Пічерно за небайдужість до українців та пообіцяв інформувати її про перебіг операції в Олешках. Водночас омбудсмен зауважив, що її голодування, яке тривало з 20 жовтня, вже становить серйозну загрозу для її життя та здоров’я, тому попросив політикиню припинити протест з огляду на досягнуті домовленості між Україною та Росією.

«Ми надзвичайно вдячні Піні Пічерно за її незмінну відданість, принципову позицію та послідовну підтримку наших людей, які живуть в умовах тимчасової окупації. Її співчуття, рішучість і готовність боротися за їхнє життя та гідність заслуговують на нашу глибоку повагу», – наголосив Дмитро Лубінець.

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Нагадаємо, з травня 2026 року до міста Олешки на Херсонщині, що перебуває під російською окупацією з 24 лютого 2022 року, перестали регулярно доставляти продукти, воду та медикаменти. Нестача їжі, води й ліків, а також перебої з електро- та газопостачанням виникли через постійні бойові дії. За підрахунками України, в Олешках і прилеглих населених пунктах залишаються понад 6 тис. людей, з них 200 – діти.

У жовтні Папа Римський Лев XIV та перша леді США Меланія Трамп закликали Владіміра Путіна припинити вогонь на Херсонщині для здійснення гуманітарної місії в Олешках. Уже 19 жовтня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна та Росія узгоджують оголошення режиму тиші для надання допомоги жителям Олешок. 20 жовтня віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування для привернення уваги до кризи на Херсонщині. Серед вимог політикині було припинення бойових дій, забезпечення місцевих жителів їжею, водою та медикаментами, а також можливість безпечно залишити місто.

Увечері 23 жовтня Генштаби ЗСУ та ЗС РФ оголосили про домовленість припинити вогонь для здійснення гуманітарної місії. Сторони домовилися не застосовувати зброю та не проводити жодних бойових дій з 03:00 неділі, 24 жовтня.