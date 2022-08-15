Вбивство сталося у селі Іза на Закарпатті в грудні 2021 року

Мешканця Закарпаття Михайла Щербана засудили до семи років ув'язнення за вбивство 66-річного батька Василя Щербана. Інцидент стався ще взимку 2021 року. За даними слідства, тоді 42-річний чоловік разом з батьком розпивав спиртне, між ними виникла сварка і син вдарив тата ножем у серце. Чоловік помер на місці події. У Михайло Щербан свою вину визнав і сказав, що дуже шкодує про скоєне.

Про вирок закарпатцю повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури у понеділок, 15 серпня. За даними правоохоронців, вбивство сталося у селі Іза Хустського району 18 грудня 2021 року. Нападник у момент вбивство був п'яним.

«Чоловік у стані алкогольного сп’яніння завдав батькові удар ножем у серце, який спричинив масивну внутрішню кровотечу та інші ускладнення, від чого чоловік помер на місці пригоди. Цьому передував конфлікт між потерпілим та його сином, який раптово виник на побутовому ґрунті», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Як зазначається у вироку Хустського районного суду, затримали 43-річного Михайла Щербана майже одразу після інциденту — вночі на 19 грудня. У суді обвинувачений свою вину визнав повністю, зазначив, що щиро шкодує про скоєне та розповів, що того вечора розпивав з батьком алкоголь, між ними почалася сварка, батько вийшов на подвір'я.

Через деякий час 43-річний чоловік взяв кухонний ніж, вийшов на подвір'я, знову почав сваритися із батьком і вдарив його ножем у серце. Тіло потерпілого виявили родичі. Судово-медична експертиза підтвердила, що чоловік помер від масивної крововтрати, яка настала внаслідок удару.

Відтак суддя Хустського районного суду Ярослав Орос визнав 43-річного Михайла Щербана винним за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначив йому сім років позбавлення волі. Термін відбування покарання обвинуваченому рахуватимуть із моменту затримання — з грудня 2021 року. Обвинувачений має право на оскарження вироку протягом 30 днів.