Між чоловіками виникла сварка, 42-річний син загиблого напав на батька п'яним

Закарпатська поліція затримала 42-річного мешканця Хустського району за підозрою у вбивстві батька. За попередніми даними, між чоловіком та його 66-річним батьком виникла сварка. Син вхопив ніж та вдарив тата у груди. Швидка, яка приїхала на місце події, констатувала смерть потерпілого. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у селі Іза Хустського району ввечері суботи, 18 грудня. Близько 23:00 до поліцейських звернулися медики швидкої допомоги, які зафіксували смерть 66-річного місцевого мешканця. Тіло чоловіка виявили його родичі на власному дворі загиблого.

«Поліцейські встановили, що близько 22-ої години вечора між 42-річним сином та його 66-літнім батьком виникла сварка. У ході конфлікту нетверезий син вхопив ножа та наніс батькові смертельне поранення в груди», – йдеться у повідомленні поліції.

Чоловіка затримали, зараз він перебуває під вартою. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За скоєне 42-річному закарпатцеві загрожує до 15 років позбавлення волі.