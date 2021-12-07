Мешканка Ужгорода разом із сином поїхала на Київщину, там її знайшли мертвою

Поліція знайшла 23-річну мешканку Ужгорода, яку розшукували із 30 листопада, мертвою. З’ясувалося, що Неля Гелеван разом із дворічним сином поїхала до Києва до своїх знайомих. У квартирі 25-річного чоловіка, у якого гостювала ужгородка, поліція знайшла її документи. Відомо, що жінка у компанії вживала наркотики і загинула за загадкових обставин. Її знайомі вирішили позбутися тіла, вивезли його в ліс, розчленували та підпалили. Поліція затримала підозрюваного, його спільниця втекла закордон.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, про зникнення 23-річної мешканки Ужгорода повідомила її мама, яка проживає у Хусті. Вона сказала поліцейським, що донька вже понад десять днів не виходить на зв'язок і залишила без нагляду свою малолітню дитину.

Поліцейські з’ясували, що ще 20 листопада дівчина разом зі своїм 2-річним сином потягом приїхала до Києва у гості до своїх знайомих. У квартирі 25-річного чоловіка у Київській області поліцейські провели обушки.

«Під час слідчих дій чоловік помітно нервував, представився чужим іменем та навіть пред’явив правоохоронцям підроблений паспорт. Його поведінка стала зрозумілою, коли у квартирі поліцейські виявили документи 23-річної закарпатки та залишки тіла людини, які, ймовірно, також належать зниклій дівчині», – повідомили у прес-службі поліції.

Згодом правоохоронці встановили, що дівчина із сином дійсно гостювала у 25-річного мешканця Київщини. Разом із ними перебувала ще одна їхня спільна знайома. У ніч із 21 на 22 листопада вони разом вживали наркотики, а далі – загадкова смерть дівчини.

Під час допиту чоловік зізнався, що разом зі спільницею вирішили позбутися тіла померлої. Вони одягли перуки, придбали в одному з магазинів вугілля та хімічну речовину. Вночі загорнули померлу в килим та вивезли у ліс, де розчленували та підпалили тіло. Залишки облили хімічною речовиною і закопали.

«Позбувшись тіла, щоб максимально приховати сліди, фігурантка відвезла дитину померлої в Ужгород та залишила хлопчика у квартирі, де він і проживав разом із мамою. З мобільного телефону померлої вона написала повідомлення батькові дитини, щоб той забрав сина до себе. Після цього жінка відразу ж покинула межі України», – уточнюють у поліції.

25-річний чоловік, у квартирі якого знайшли документи дівчини з Ужгорода був раніше судимий, його вже затримали, зараз він перебуває у СІЗО. У квартирі мешканця Київщини слідчі вилучили амфетамін та марихуану.

Наразі затриманий підозрюється у скоєнні наркозлочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, зберігання і збут наркотиків, вчинене повторно). Його взяли під варту із можливістю внесення застави у 1,09 млн грн.

Також проводяться експертні дослідження вилучених залишків тіла та встановлюється причина причину смерті дівчини. За висновками експертиз вирішуватиметься питання щодо повідомлення 25-річному чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).