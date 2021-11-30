Дружина вбитого від самого початку підозрювала, що Степана вбили

Тернопільска поліція оголосила в розшук 39-річного киянина. Чоловік ймовірно причетний до побиття мешканця Почаєва, яке спричинило смерть останнього. Киянину заочно оголосили підозру за вбивство через необережність 33-річного місцевого мешканця Степана Ільницького.

Вночі, 3 листопада, в парку поблизу Почаївської Лаври перехожі помітили двох непритомних чоловіків, які лежали на землі. Очевидці викликали швидку допомогу. Одного з чоловіків вдалося привести до тями, а от інший, 33-річний місцевий мешканець помер ще до приїзду медиків.

Правоохоронці 3 та 4 листопада зареєстрували цю подію за ст. 115 ККУ (вбивство з приміткою нещасний випадок). Невдовзі прес-секретар поліції Тернопільщини прокоментував цю подію виданню Тернополяни.

«На місце події виїжджала швидка та слідчо-оперативна група — одного із чоловіків вдалося привести до тями, а інший не подавав ознак життя. Медики швидкої на місці констатували смерть, тіло направили в морг для розтину. Судово-медична експертиза встановила, що смерть наступила внаслідок падіння з висоти власного зросту і отримання травм - черепно-мозкова травма, крововилив. Інших тілесних ушкоджень було не виявлено. Відомості про подію внесені до досудових розслідувань за ст. 115 ККУ — нещасний випадок», — ​повідомив речник управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета.

Однак ні дружина, ні інші родичі та друзі не повірили, що Степан міг просто впасти, вдаритися об бетон і від того отримати настільки важкі травми, щоб померти. Близькі Степана організували невелике зібрання біля відділу поліції у Почаєві аби домогтися, щоб правоохоронці ретельніше розслідували цю справу. Також люди звернулися особисто до начальника головного управління Нацполіції в Тернопільські області Олександра Богомола.

«Я не вірю, що це нещасний випадок і що він впав з висоти власного зросту та помер. В мене є відео, на якому чітко видно, що Степан лежить ногами на асфальті, а тулубом та головою на траві, то як він так падав? Крім того, на його одязі сліди від взуття, були сліди крові. На відео чітко чути як хлопці, які їх знайшли в парку, говорять про якогось чоловіка, який їхав на Київ, і що була бійка», — розповідає колишня дружина Степана Ольга Ільницька.

Степан Ільницький

Тернопільським правоохоронцям вдалося з'ясувати, що до смерті 33-річного Степана може бути причетний житель Києва.

За словами начальника Кременецького райвідділу поліції Сергія Горяного, в ніч з 2 на 3 листопада Степан Ільницький разом зі своїм товаришем розпивали спиртні напої. «Близько 23:00 вони пішли у парк Почаєва, зустріли невідомого. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який завершився тим, що перехожий кожного по разу вдарив в обличчя. Останні не втрималися на ногах та впали на землю», — повідомили в поліції Тернопільщини.

В результаті падіння Степан Ільницький вдарився головою об бетон та знепритомнів. На місце події виїжджала швидка допомога, але врятувати його не вдалося. Останній помер в результаті травм голови та крововиливу в мозок. В чоловіка залишилося дві неповнолітні дитини.

Працівники поліції встановили особу перехожого, який вдарив мешканців Почаєва — це 39-річний житель Києва. Його розшукують. Киянину заочно оголосили підозру згідно ч. 1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність). Триває слідство.