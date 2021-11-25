Події у майстерні скульптора шокували усіх, хто його знав

До 15 років позбавлення волі засудив Острозький райсуд 54-річного скульптора Віктора Архіпова за убивство 49-річної Ірини Турчик та замах на вбивство 30-річного Дмитра Довгого. Чоловік, якому скульптор проламав голову, дивом зумів утекти. Розслідуючи цей злочин, поліція виявила у майстерні підозрюваного труп зниклої раніше жінки. Її, як виявилося, убив Архіпов.

25 листопада Острозький районний суд визнав Віктора Архіпова винним в умисному вбивстві 49-річної приятельки та замаху на вбивство 30-річного товариша і засудив його до 15 років позбавлення волі. Як повідомляє Рівненська обласна прокуратура, підсудний заперечував свою причетність до обидвох злочинів, його вину доведено на підставі зібраних доказів.

54-річний Віктор Архіпов мешкав у селі Розваж неподалік Острога, працював скульптором й орендував в Острозькій академії приміщення під майстерню. Як автор скульптур, які прикрашають Острозьку академію, цей чоловік був у містечку людиною доволі відомою. Події, які завели його на лаву підсудних, розгорталися на початку 2020. Їх описало видання «Рівне вечірнє» у вересні 2020-го, коли розпочався суд над Віктором Архіповим.

Одного дня у лютому до майстерні скульптора навідався його товариш, 30-річний Дмитро Довгий, і відчув незвичний запах. Запитав у майстра, від чого це, і той відповів, що так пахнуть домішки до гіпсу, з якого він ліпить. Чоловіки разом випивали, й Дмитро жартома запитав, чи Віктор не замурував у своїх скульптурах вбитих людей. Можливо, це запитання стривожило скульптора. Коли Дмитро вийшов у ванну, відчув ззаду кілька ударів по голові. Віктор тричі вдарив його тесаком по голові. Пораненому Дмитру вдалося зачинити нападника і втекти. Закривавленого чоловіка біля під’їзду будинку виявив випадковий перехожий і викликав «швидку».

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Оглядаючи майстерню, у якій стався інцидент, поліцейські звернули увагу на ретельно вимиту підлогу. У недіючій шахті майстерні вони знайшли засипаний попелом труп жінки з ножовим пораненням у груди та травмами голови. З’ясувалося, що це тіло 49-річої Ірини Турчик, зниклої безвісти у січні того ж року.

Віктор Архіпов спочатку розповів, що конфлікт з Іриною виник через ревнощі і показував, як саме він її убив. А потім усе заперечував. Розповідав поліцейським, що вони прийшли у майстерню утрьох, і малював портрет чоловіка, який нібито убив Ірину, поки Віктор ходив до магазину за алкоголем. Слідчі потім казали, що намальованого чоловіка підозрюваний вигадав. Дослідження на детекторі брехні, на якому перевіряли Віктора Архіпова, показало, що він причетний до вбивства Ірини. У справі було зібрано достатньо доказів його вини.

Потерпілі, Дмитро Довгий та донька Ірини Турчик, заявили до Архіпова цивільні позови, які суд задовольнив. Доньці вбитої Віктор Архіпов має сплатити 500 тис. грн завданих збитків, Дмитру Довгому — понад 200 тис. грн. Вирок може бути оскаржений. До остаточного рішення засуджений і далі перебуватиме у СІЗО.