Поліцейські опитуються сусідів та встановлюють обставини трагедії

На вул. Лозовецькій у Тернополі перехожі знайшли труп дівчини. Про тіло поблизу багатоквартирного будинку в поліцію повідомили самі мешканці. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та бригада швидкої допомоги. У прес-службі Нацполіції ZAXID.NET уточнили, що станом на 14:00 слідчі та експерти ще досі працюють на вул. Лозовецькій.

За інформацією телеканалу «TV-4», на тілі вбитої виявили шість різаних ран. Також відомо, що дівчині 22 роки. Правоохоронці вже встановили, що загибла на вулиці Лозовецькій не проживала. Але її там знайшли без верхнього одягу, а лежала вона обличчям до землі.

Зараз правоохоронці по гарячих слідах намагаються встановити, хто може бути причетним до вбивства людини. В поліції факт смерті внесли В ЄРДР і порушили справу за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

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