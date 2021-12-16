Злодій вбив 71-річну пенсіонерку та перекинув все у кімнаті

Поліція затримала 23-річного хлопця, який вбив та пограбував 71-річну мешканку Ужгорода. Попередньо поліцейські встановили, що вночі підозрюваний відключив електрику в будинку жінки, пройшов до її спальні, вдарив її ножем та почав шукати гроші. Із помешкання вбитої хлопець виніс 500 грн, банківську картку, мобільний телефон і медалі. Поліція вже затримала хлопця, за скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

Як у четвер, 16 грудня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, про смерть 71-річної ужгородки поліції стало відомо від родичів жінки: її знайшли у будинку, все навколо було перекинуто.

«Співробітники кримінальної поліції встановили та розшукали причетного до зухвалого злочину. Відомо, що 23-річний зловмисник проник до помешкання жінки в період між 2-ою та 4-ою годиною ночі. Перед тим фігурант відключив електропостачання в будинку, пройшов до спальної кімнати, де спала господарка, і колючо-ріжучим предметом вдарив її в перенісся. Після того чоловік почав шукати гроші та цінні речі. Забравши банківську картку, 500 гривень, мобільний телефон та медалі, зловмисник втік з місця злочину», – повідомляють у поліції.

23-річного хлопця затримали, зараз він перебуває у СІЗО. Хлопцеві вже повідомили про підозру у скоєнні одразу двох злочинів – розбою (за ч. 4 ст. 187 ККУ) та умисному вбивстві з корисливих мотивів (за п. 6 ч. 2 ст. 115 ККУ). За скоєне затриманому загрожує довічне ув’язнення. Поліція подала клопотання до суду про взяття підозрюваного під варту.