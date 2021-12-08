Хлопець наніс їй 20 ударів і викинув з балкону четвертого поверху

Тернопільські поліцейські затримали 19-річного хлопця за підозрою у жорстокому вбивстві 22-річної дівчини. Як виявилося, юнак із дівчиною були знайомі всього кілька годин, він запросив її на орендовану квартиру, а після суперечки наніс понад 20 ножових поранень. Після вбивства хлопець скинув тіло 22-річної дівчини з балкона на четвертому поверсі, її речі викинув у смітник і втік. Сьогодні, 8 грудня, затриманому оберуть запобіжний захід.

Затримати 19-річного хлопця поліцейським вдалося на наступний день після вбивства. Відомо, що сам хлопець із Ланівецького району. Поліцейським він зізнався, що був знайомий із жертвою лише кілька годин.

Таким ножем хлопець наніс дівчині понад 20 ударів

За інформацією Нацполіції, на тілі жінки виявили численні ножові поранення. «При попередньому огляді судово-медичний експерт виявив на тілі дівчини більше 20 ножових поранень. Окрім того, невідомий після вбивства, викинув її з четвертого поверху. Загибла - жителька Тернопільського району. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські за кілька годин встановили і особу підозрюваного, і його місцеперебування», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Хлопець розповів, що працював на підприємстві в Тернополі. Житло в місті орендував. Із дівчиною він познайомився за кілька годин до вбивства, запросив на орендовану квартиру, там вони випили, після чого і виник конфлікт. Після вбивства 19-річний хлопець виніс тіло дівчини на балкон, де вона пролежала ще близько 12 годин до ночі. Вранці, 6 грудня, чоловік викинув тіло з балкона на вулицю, де його й виявили мешканці.

Перед вбивством хлопець і дівчина випивали

Одяг своєї жертви та особисті речі виніс на смітник біля будинку. У квартирі прибрав та втік. Оперативники знайшли підозрюваного в одному з районів Тернопільської області. Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 КПК та оголосили підозру згідно ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

За інформацією видання «20 хвилин», вбита дівчина родом із села Лучка Тернопільського району. Була одружена і мала маленьку донечку. Чому опинилася сама в Тернополі і прийшла до квартири незнайомця, наразі з'ясовують слідчі.

Сьогодні, 8 грудня, в Тернопільському міськрайонному суді будуть обирати запобіжний захід для 19-річного підозрюваного. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Тернопільщини. Прокурори, з огляду на жорстокість вбивства, проситимуть про тримання під вартою без внесення застави.