Зловмисник наніс 29-річному селянину 20 ударів ножем, а тіло скинув у канаву

Сторожинецький райсуд Чернівецької області на 13 років посадив 54-річного мешканця села Ропча за вбивство свого односельця. Про вирок суду повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури у вівторок, 7 грудня. За версією слідства, в січні під час гостювання між чоловіками виникла суперечка. Як наслідок, буковинець вбив свого 29-річного гостя, а тіло викинув у канаву.

«Прокуратура підтримала обвинувачення відносно 54-річного мешканця села Ропча Чернівецького району, який вбив свого односельця. Підсудний свою вину не визнав. Сторожинецький районний суд Чернівецької області засудив його до 13 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури.

За інформацією поліції, вбивство трапилось 23 січня цього року в селі Ропча. У гості до буковинця прийшов 29-річний потерпілий, між чоловіками виникла суперечка. Внаслідок конфлікту 54-річний чоловік не втримався й вдарив іншого 20 разів ножем в груди. Коли побачив, що той помер, вивіз тіло на околицю села й залишив у канаві.

Того ж дня тіло чоловіка знайшли селяни й викликали поліцію. Упродовж доби поліцейські шукали зловмисника, який намагався втекти від правоохоронців. Під час досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.