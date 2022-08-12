Чоловік наніс 28-річній дружині не менше дев'яти ударів ножем

40-річного мешканця Чернівецької області засудили до 12 років ув’язнення за вбивство дружини у присутності трьох малолітніх дітей. За даними слідства, інцидент стався наприкінці січня 2022 року, коли у сім’ї раптово виник конфлікт. Під час сварки п’яний чоловік наніс 28-річній дружині дев’ять поранень ножем.

Про вирок 40-річному мешканцю села Вали Вижницького району повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, у п’ятницю, 12 серпня. За інформацією правоохоронців, вбивство сталося у присутності трьох дітей віком 11, 7 та 1 рік.

«Наприкінці січня цього року, 40-річний житель села Вали Вижницького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, наніс своїй дружині не менше 9 ножових поранень», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Поліція одразу після інциденту 23 січня 2022 року повідомляла, що загиблій було 28 років. «Між подружжям виникла суперечка, під час якої чоловік схопив ножа та завдав дружині декілька ударів в область тулуба. Від отриманих травм жінка померла на місці події», – зазначали у прес-службі поліції.

Суд визнав 40-річного буковинця винним за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та засудив до 12 років позбавлення волі.