За вбивство пенсіонерки поліцейські затримали її 27-річного онука

Судово-психіатрична експертиза визнала неосудним 27-річного мешканця Червонограда, який у травні цього року зарізав свою 72-річну бабусю. Замість відбування покарання у в’язниці йому призначили примусове лікування у психлікарні.

У п’ятницю, 12 серпня, у прокуратурі Львівщини повідомили про завершення досудового розслідування у справі про вбивство 72-річної жінки у Червонограді.

За даними слідства, 26 травня цього року 27-річний онук завдав своїй бабусі численні удари кухонним ножем в голову та шию. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці події. Онукові оголосили підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ).

Вбивство сталося у помешканні, де проживала пенсіонерка

У межах розслідування затриманому провели судово-психіатричну експертизу, яка встановила, що на момент вчинення вбивства він страждав хронічним психічним захворюванням – параноїдальною шизофренією із дефектом особистості в емоційно-вольовій сфері, не усвідомлював свої дії та не керував ними. Чоловіка помістили до психлікарні.

Прокурори завершили досудове розслідування та скерували до суду клопотання про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.