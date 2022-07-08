Галицькі міста, які користувалися привілеями магдебурзького права, зазвичай мали ринкову площу і ратушу з магістратом. Іноді головна міська будівля горіла чи руйнувалися, її переносили в іншу споруду чи будували нову. А бувало й таке, що місто втрачало свій статус і будівлі міськради давали інше цільове призначення. Нині в селах і містечках Галичини можна зустріти колишню ратушу, яка тепер слугує аптекою, магазином, школою чи хостелом.

ZAXID.NET зробив підбірку нетипових ратуш міст Львівської області, які дивують своїм декором і архітектурним плануванням. Їх могли переробити з інших приміщень або вони зараз не виконують своїх первісних функцій, хоча мають впізнавану архітектуру.

Судова Вишня

Ратуша у Судовій Вишні (фото Миколи Сварника)

Двоповерхова ратуша у Судовій Вишні з квадратною вежею була перебудована у 1924 році. Еклектична будівля сусідить з іншою забудовою бічними стінами. Зубчастий парапет даху прикрашений ліпниною, а купол вежі завершується стрілчастим флюгером. На вежі є годинник, його подарували місту родичі євреїв, яких містяни врятували в часи Голокосту. Раніше у ратуші разом з магістратом працювала філія банку та поліція. Правоохоронці досі працюють пліч-о-пліч з владою міста.

Нове Місто

Новоміська ратуша (фото з Вікіпедії)

Село з назвою Нове Місто колись ним і було. Про це свідчить модернова ратуша початку XX ст., яка давно виконує інші функції. Після втрати первісного призначення спочатку це був Народний дім і бібліотека. Зараз ратуша на реконструкції. Її мають прилаштувати під хостел для туристів, музей та адміністративні офіси. На вежі буде оглядовий майданчик для туристів.

Поморяни

Поморянська ратуша (фото ZAXID.NET)

Неоготична ратуша в колишньому королівському містечку стоїть пусткою давно. Зараз селищна рада використовує для адміністративної роботи інші приміщення, а ратушу свого часу продали на аукціоні приватним власникам. Її купив виходець з Поморян, який планує відновити приміщення і пристосувати його для туристичних цілей.

Броди

У Бродах є дві ратуші. Одна – міська рада, на якій надбудували вежу з козаком. У різні години там лунають різні мелодії, зокрема гімн України і Європи. А у сквері на майдані Свободи є маленький годинниковий павільйон, який ніколи не виконував функції магістрату, але називався ратушею. Вежу у середньовічній техніці будівництва фахверк з годинником встановили біля адміністративних будівель, працівникам яких потрібно було знати точний час. Ту вежу розібрали через аварійний стан у радянські часи. Але у 2000-х місто відновило копію павільйона з годинником. Цей годинник також відбиває час і грає різноманітні мелодії.

Яворів

Яворівська ратуша, в якій працює школа (фото міськради)

Ще одну неоготику можна зустріти у Яворові. Його ратуша розташована на розі двох вулиць з високою восьмикутною вежею. Зверху на вежі – годинник-куранти з чотирма циферблатами. Її збудували в кінці XIX ст., а 18-метрова вежа виконувала функцію пожежної. В основному приміщенні працює школа. Фасад яворівської ратуші прикрашає герб міста, а міська рада працює на цій самій вулиці неподалік.

Сокаль

Сокальська ратуша (фото з Вікіпедії)

Сокальська ратуша незвично одноповерхова, видовжена, але вежу має. Вхід оформлений портиком з колонами. Вежа має годинник з курантами і сигнатурку. Зараз дах мерії покритий металочерепицею, тому її вигляд втратив первісну автенчиність.

Рава-Руська

Рава-Руська ратуша

Прикордонне місто Рава-Руська дуже постраждало під час Другої світової, а її оригінальна ратуша згоріла. Після того міськрада працює в іншому приміщенні, а ратушею стала називатися пожежна вежа, збудована у 1902 році. Вона має годинник з курантами, оглядовий майданчик. У різний час звідти лунають мелодії «Ой у лузі червона калина», «Рідна мати моя», гімн України. Раніше там працювала аптека, у майбутньому місто має намір облаштувати у приміщенні музей.

Журавне

Журавненська ратуша (фото ZAXID.NET)

Масивна, міцна і велика ратуша в Журавному схожа радше на оборонну синагогу, ніж на магістрат. Контрфорси і плоский дах роблять її зовсім не схожою на міське управління. Її вежа лише на один поверх вища від основної триповерхової будівлі з горищем. Вежа втратила годинник, а в його отворах є круглі вікна, схожі на середньовічні розети, а нижній ярус прикрашають готичні вікна. Зараз у цій споруді працює Народний дім і крамниці.

Белз

Белзька ратуша (фото Миколи Сварника)

Белзька ратуша розташована не на центральній площі Ринок, як це зазвичай буває, а на бічній вулиці. Це все тому, що російські війська спалили ратушу в Першу світову. І її облаштували в частині монастиря домініканців з вежею-дзвіницею. Саме тому белзька ратуша одна з найдавніших, є пам’яткою архітектури і сягає барокового XVII-XVIII ст. Хоча її кілька разів перебудовували і реставрували. У часи Австро-Угорської імперії на ній встановили годинник-куранти, він досі збережений, відбиває кожні півгодини.

Жовква

Жовківська ратуша (фото ZAXID.NET)

Жовківська ратуша збудована на місці колишніх міських казематів. Талановитий архітектор Броніслав Віктор добудував вежу з годинником, вхідний портик з масивними колонами. І будівля початку XX ст. гарно вписалася в ренесансну забудову міської площі. У вежі розташований музей міста, де можна побачити макет попередньої, зруйнованої ратуші, також через нього можна піднятися на балкон і оглядовий майданчик.