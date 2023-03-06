Український снайпер з 28-ї бригади займає бойову позицію навпроти російських військ, які перебували за 250 метрів від нього в окопі на передовій 5 березня 2023 року під Бахмутом

Українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті Донецької області, йдеться у зведенні аналітиків американського Інституту Вивчення війни (ISW) за 5 березня. Водночас у ньому наголошується, що ще зарано робити оцінки щодо намірів України про повний відхід з міста. Своєю чергою українське військове командування каже, що ніякого відведення військ не відбувається.

Аналітики ISW вважають, що українські сили, можливо, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, враховуючи нещодавні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута. В ISW зазначили, що геолокаційні відеозаписи показали, що сили ПВК «Вагнер» продовжували просуватися в північно-східній частині Бахмута і 5 березня просунулися в районі залізничної станції Ступки.

«Український військовослужбовець повідомив, що станом на 4 березня російські війська ще не перетнули річку Бахмутку в центральній частині Бахмута, а російські блогери стверджували, що «Вагнер» відтіснив українські позиції до центральної частини Бахмута. Наразі незрозуміло, чи планують українські війська утримувати позиції на західному березі річки Бахмутка», – йдеться у звіті інституту.

В ISW переконані, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона «продовжує поглинати російську живу силу і техніку тоді, як українські війська не зазнають надмірних втрат».

«Українські війська навряд чи вийдуть з Бахмута одразу. Вони можуть продовжувати поступовий відхід з боями, щоб виснажити російські війська у міських боях. Російські війська навряд чи швидко здобудуть значні територіальні успіхи при веденні війни у місті, яка зазвичай є вигідною для тих, хто обороняється, і може дозволити українським військам завдати значних втрат наступальним російським підрозділам, навіть якщо українські війська активно відступатимуть», – наголошується у звіті ISW.

Аналітики пояснили, що центр Бахмута розташований на західному березі річки Бахмутка. Російським військам доведеться вести бої через цю територію, якщо вони не зможуть просунутися безпосередньо на північ або південь від Бахмута. Такі міські умови та особливості річки можуть зіграти на руку українським силам, якщо вони зможуть утримати лінію від Хромового (селища на північно-західній околиці Бахмута) до траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка. Українська оборона позицій біля Хромового і на Т0504 може змусити російські війська вести бої через міську місцевість центральної частини Бахмута, що може призвести до значних затримок і втрат для російських сил та прискорити кульмінацію російського наступу.

Також ISW констатував, що міські бої в Бахмуті можуть ще більше виснажити і без того виснажені російські змішані сили, як це сталося після відходу українських військ з лінії Сєвєродонецьк-Лисичанськ, що фактично поклало край російським наступальним операціям у Луганській і Донецькій областях влітку 2022 року.

Своєю чергою заступник командира батальйону «Свобода», лейтенант Нацгвардії Володимир Назаренко заявив, що українські війська утримують ключовий шлях до Бахмута й виходу з нього. Про це він сказав у коментарі CNN.

«Збройні сили України утримують трасу Бахмут-Костянтинівка, вона досить стабільна. Ситуація навколо Бахмута і на його околицях дуже схожа на пекло, як це відбувається на всьому східному фронті», – зазначив Назаренко.

Траса Бахмут-Костянтинівка важлива для постачань у місто. Лейтенант також зазначив, що жодних «тактичних змін» з українського боку не було, додавши, що Україна тримає оборону.

«Противник шукає слабкі місця, боєм намагається відволікти наші сили, відтягує наші резерви, комбінує різні методи і тактики. Але вони зазнають невдачі», – сказав він.

Назаренко відкинув припущення про можливий вихід українців із міста.

«Відведення немає. Навпаки, приходять нові резерви, щоб тримати оборону. Весь район бойових дій перебуває під хаотичним обстрілом, але сполучення з містом є, є маршрути, які не перекриті», – зазначив лейтенант.

Про те, що українські сили в Бахмуті нікуди не відійшли – вони продовжують перебувати у місті та тримати оборону також заявивречник східного угрупування військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що жодна армія світу ніколи не оголошує про свої тактичні дії, проте українські сили тримають оборону в Бахмуті й інформація про те, що наші війська буцімто відійшли з міста – фейк.

«Туди є змога доставляти боєприпаси, провіант, медикаменти, забирати звідти поранених... Так, автошлях Бахмут–Костянтинівка доволі небезпечний. Проте наші підрозділи забезпечують можливість постачати до Бахмута все необхідне», – сказав Череватий.