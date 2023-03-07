Сили оборони України продовжать бої за Бахмут Донецької області, щоби виснажити елітні підрозділи російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер», вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму звіті аналітики наголосили, що боротьба за Бахмут стала для України стратегічно важливою через склад російських сил, які дислокуються в районі міста. Так, у повідомленнях деяких західних медіа нещодавно висловлювалося припущення, що Україна витрачає елітні війська і дефіцитне обладнання в основному на новобранців «Вагнера», які є «гарматним м’ясом». Експерти ISW вважають, що таке зауваження загалом є справедливим, водночас наголошуючи, що резерв російських в’язнів, придатних для бойових дій, не є безмежним, і ліквідація десятків тисяч із них у Бахмуті означає, що їх не використають для важливіших боїв.

Водночас аналітики ISW звернули увагу на те, що російські сили під Бахмутом нещодавно змінили тактику і залучили до бойових дій високоякісніші спецпідрозділи та елементи регулярних військ.

«ПВК "Вагнер", як і раніше, ймовірно, використовує ув'язнених для операцій у Бахмуті, хоча і набагато обмеженішою мірою, ніж у попередні місяці, через величезні втрати, яких зазнали новобранці під час лобових атак. Але тепер "Вагнер" кинув у бій ще й своїх найкращих солдатів, і саме їх знищують разом із новобранцями. Бахмутська битва може серйозно підірвати найкращі сили "Вагнера". Засновник ПВК Євґєній Прігожин, судячи з його нещодавніх заяв, мабуть, побоюється, що Міноборони Росії веде битву за Бахмут до останнього бійця "Вагнера"», – зазначає ISW.

Аналітики переконані, що серйозна деградація або знищення елітних бойових сил «Вагнера» матиме позитивні наслідки за межами поля бою.

«Нанесення серйозної шкоди впливу і репутації Прігожина, одного з найрадикальніших російських націоналістів, було б важливим досягненням з точки зору довгострокових перспектив відновлення розсудливості в Росії. Це в інтересах США, а також в інтересах України, і вона піднімає ставки в битві за Бахмут», – пишуть експерти ISW.

Нагадаємо, росіяни, не рахуючись із втратами, намагаються захопити Бахмут з минулого літа. Тепер бої за місто досягли найвищого рівня напруженості.