Росіяни отримають «відкритий шлях» для захоплення ключових міст на сході України, якщо вони захоплять Бахмут. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише CNN.

Глава держави наголосив, що якщо загарбники захоплять Бахмут, то матимуть «відкритий шлях» для захоплення ключових міст на сході України.

«Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі. Вони могли б піти до Краматорська, вони могли б піти до Слов’янська, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмута до інших міст України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять», – наголосив Зеленський.

За його словами, цілі російської армії та ЗСУ різняться. Окупантам байдуже на мирне населення, вони знищили вщент місто та продовжують штурмувати його далі. Так Росія намагається отримали «хоч якусь перемогу», навіть зруйнувавши все в місті та вбивши місцевих жителів.

Зеленський наголосив, що якщо Росія зможе «поставити свій маленький прапорець» на вершині Бахмута, це допоможе «мобілізувати російське суспільство для того, щоб створити цю ідею, що вони є такою потужною армією».

Президент також відкинув побоювання, що українські військові у Бахмуті опиняться в оточенні, сказавши, що «ніколи не чув нічого подібного» від своїх командирів.