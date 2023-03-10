Українські воїни часто робили знімки на фоні пам'ятника МіГ-17 з підписами «Бахмут тримається»

У Бахмуті Донецької області російські окупанти знищили літак-пам'ятник МіГ-17, який вважався одним із символів спротиву міста. Про це повідомляє УП, посилаючись на військовослужбовців ЗСУ.

За словами військових, ще 9 березня літак був на місці. Відео знищеної пам'ятки 10 березня опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Пам'ятник стояв у сквері Дружби, який реконструювали за кілька років до повномасштабного вторгнення. Меморіал встановили в пам'ять про курсантів Бахмутського аероклубу – учасників Другої світової війни.

Українські воїни часто робили знімки на фоні цього пам'ятника з підписами «Бахмут тримається», можливо саме тому окупанти вирішили його знищити. Як повідомляють у ЗСУ, за минулу добу на Бахмутському напрямку російські загарбники завдали 128 артилерійських ударів, відбулося 41 бойове зіткнення.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив доцільність подальшої оборони Бахмута. Глава держави наголосив, що якщо загарбники захоплять Бахмут, то матимуть «відкритий шлях» для захоплення ключових міст на сході України.