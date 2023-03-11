За останні чотири дні сили російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» взяли під контроль більшу частину східної частини міста Бахмут Донецької області, сказано в щоденному зведенні військової розвідки Великої Британії. Таким чином, тепер у центрі міста лінія фронту проходить по річці Бахмутка.

Своєю чергою, як зауважили аналітики британської розвідки, українські сили утримують західну частину міста і зруйнували ключові мости через річку, яка протікає з півночі на південь смугою відкритої місцевості шириною 200-800 м між забудованими районами.

«Оскільки українські підрозділи можуть вести вогонь з укріплених будівель на заході, ця територія перетворилася на “зону смерті”, що, ймовірно, зробить її дуже складною для сил “Вагнера”, які намагатимуться продовжити свій фронтальний наступ на захід», – наголошується в повідомленні.

Водночас у британській розвідці зауважили, що українські сили та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими через постійні спроби росіян обійти захисників з півночі та півдня.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2023.



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/GKjKAFzu6S — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 11, 2023

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пояснив доцільність подальшої оборони Бахмута. За його словами, це стримує подальший наступ росіян на інші міста сходу України.