Британська розвідка повідомила про просування «вагнерівців» у Бахмуті
Російські найманці контролюють більшість східної частини Бахмута
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За останні чотири дні сили російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» взяли під контроль більшу частину східної частини міста Бахмут Донецької області, сказано в щоденному зведенні військової розвідки Великої Британії. Таким чином, тепер у центрі міста лінія фронту проходить по річці Бахмутка.
Своєю чергою, як зауважили аналітики британської розвідки, українські сили утримують західну частину міста і зруйнували ключові мости через річку, яка протікає з півночі на південь смугою відкритої місцевості шириною 200-800 м між забудованими районами.
«Оскільки українські підрозділи можуть вести вогонь з укріплених будівель на заході, ця територія перетворилася на “зону смерті”, що, ймовірно, зробить її дуже складною для сил “Вагнера”, які намагатимуться продовжити свій фронтальний наступ на захід», – наголошується в повідомленні.
Водночас у британській розвідці зауважили, що українські сили та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими через постійні спроби росіян обійти захисників з півночі та півдня.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пояснив доцільність подальшої оборони Бахмута. За його словами, це стримує подальший наступ росіян на інші міста сходу України.