Загальний темп російських операцій уздовж всієї лінії фронту в Україні порівняно з попередніми тижнями, схоже, знизився, а наступ ПВК «Вагнер» на Бахмут, вочевидь, наближається до кульмінації. Тому українські сили, ймовірно, мають більше можливостей відновити ініціативу, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що впродовж останнього тижня окупанти досягли лише мінімальних тактичних успіхів уздовж лінії фронту в Луганській області. На їхню думку, російська наступальна операція в Луганській області, ймовірно, наближається до кульмінації, якщо вона ще не кульмінувала, хоча росія й перекинула на лінію Сватове-Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій.

Водночас, як припускають аналітики, Силам оборони України вдалося провести контратаки та повернути території на Луганщині.

На думку аналітиків, також, ймовірно, наближається до кульмінації загальний наступ «вагнерівців» на Бахмут на Донеччині. Українські військові джерела, яких цитують автори звіту ISW, відзначають помітне зменшення кількості атак у Бахмуті та навколо нього, особливо за останні кілька днів.

Аналітики зазначили, що найманці ПВК «Вагнер», ймовірно, проводять локалізовані атаки на населені пункти на північ від Бахмута, які є невеликими та які відносно легше захопити. Проте втрата живої сили, артилерії та техніки в боях за Бахмут, ймовірно, обмежать здатність «вагнерівців» завершити щільне оточення міста або захопити значні території в боях за міські райони, пояснили в ISW.

На думку аналітиків, російським військам, ймовірно, доведеться залучити значні резерви, щоб запобігти кульмінації наступу на місто.

В ISW вважають, що, можливо, окупантам це вдасться, оскільки вони тримають в околицях Бахмута повітряно-десантні полки, які поки що не залучені до бойових дій.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) та британська розвідка припускали, що російські війська захопили східну частину Бахмута на схід від річки Бахмутка після контрольованого відходу українських військ. Військове командування України цього не підтверджувало.