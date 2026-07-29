Зловмисник потайки виносив із церков цінні речі

На Буковині чоловік обікрав дві церкви. Він виніс ікони та золоті прикраси, а також поцупив гроші зі скриньок пожертв. Крадія затримали, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про затримання серійного злодія повідомили ZAXID.NET в поліції Чернівецької області у середу, 29 липня. Співробітники поліції міста Герца Чернівецького району спільно з оперативниками карного розшуку з’ясували, що до крадіжок причетний раніше судимий 49-річний житель обласного центру.

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Він зайшов до церков і потайки викрав ікони, дві золоті каблучки та 5 тис. грн. Все викрадене він продав, а гроші використав на власний розсуд. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить майже 96 тис. грн.

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Наразі слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні майнових злочинів за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування, зловмиснику загрожує 8 років ув’язнення.