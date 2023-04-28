В Умані російська ракета влучила в житловий будинок

Росіяни вперше за довгий час завдали масованого ракетного удару по всій території України.

В ніч на 28 квітня в українських містах оголосили повітряну тривогу. Вона почала ширитися одразу з трьох напрямків – північного, східного і південного.

Станом на 04:15 тривогу було оголошено в усіх областях України. В 4:45 з'явилась перша інформація про вибухи. Загалом про вибухи та роботу ППО повідомляли в Київській, Дніпровській, Черкаській та Миколаївській областях.

Вже після відбою, який стався приблизно в 6:00, почали з'являтись перші офіційні повідомлення про влучання ракет.

Мер Дніпра Борис Філатов у Telegram повідомив, що внаслідок російського обстрілу у місті загинули молода жінка та дитина.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що в Умані російська ракета влучила у житловий будинок. Десятеро людей загинули, понад 17 отримали поранення.



Також одна дитина постраждала та пошкоджені кілька квартир у результаті падіння уламків російської ракети на житловий багатоповерховий будинок у місті Українка на Київщині.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що російські окупанти атакували Україну із літаків Ту-95 стратегічної авіації з району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

При цьому начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що 11 з цих ракет збили над Київщиною.